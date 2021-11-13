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Глава Ла Лиги: Фати не хуже, а то и лучше Мбаппе

Испания
(1 голосов)

В следующем году Эль-Классико преобразится

Глава Ла Лиги: Фати не хуже, а то и лучше Мбаппе

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас в интервью COPE сравнил вингера "Барселоны" Ансу Фати с нападающим "ПСЖ" Килиане Мбаппе. Испанец высоко ценит молодое дарование "сине-гранатовых".

"Нам нравится придавать больше значения тому, что происходит за пределами Испании.

У нас есть Ансу Фати. У него были травмы, но за прошедшее время он показал, что как минимум не уступает, а то и превосходит Мбаппе", – отметил Тебас.

Напомним, что в прошлом месяце Фати продлил контракт с "Барселоной" до 2027 года. В этом сезоне он 8 раз выходил на поле, забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу. Испанец забивает каждые 92 минуты.

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В статье: Барселона Хавьер Тебас ПСЖ Килиан Мбаппе Ансу Фати
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Источник:
as.com

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Комментарии (11)
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hardcorepwnz (Украина)
13.11.2021 в 22:53
Это Тебас намекает, что Реалу лучше купить Фати?)) Ансу, ты как, с детства за Мадрид?
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0
-1
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NORDOS
13.11.2021 в 22:20
нехай фаті спочатку в депая виграє конкуренцію за місце карліка в складі. а то після травми більше понтів ніж гри
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0
-1
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Buffyslayer96 (Sunnydail)
13.11.2021 в 22:10
Если Фати не будут преследовать травмы, то Мбаппе будет нервно курить в сторонке
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+2
0
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NORDOS
13.11.2021 в 22:16
це ти судиш по тих двох місяцях коли у нього виходило забивати в ворота команд з низу Ла Ліги?
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0
-1
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Michael-K (Івано-Франківськ)
13.11.2021 в 21:45
Він не так за Фаті, як мусить хвалити свою Ла Лігу. Після втрати Роналду і Мессі чемпіонат не такий привабливий як був, і відповідно менше спонсорів. Якщо Мбаппе перейде в Реал, тоді можливо по іншому буде говорити...
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+3
0
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Loader (Днепр)
13.11.2021 в 22:00
Он спит и видит, чтобы Мбаппе оказался в Реале и эти два парня соперничали, как понятно кто.
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+2
0
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NORDOS
13.11.2021 в 22:13
ну тоді дуже пощастило, що склалися так обставини і в барси була команда. теплична команда для одного гравця. без цього аспекту він ніхто, що й доводить в ПСЖ. КР7 навпаки довів свою геніальність в кожному клубі, в якому грав
0
-1
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Spokoyno (Київ)
13.11.2021 в 21:42
Через пару років може і побачимо...
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
13.11.2021 в 21:17
Мбапе лучше!
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+1
-1
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Loader (Днепр)
13.11.2021 в 21:38
Кто лучше, говорить рано. Фати чрезвычайно перспективен и на 4 года младше. Мбаппе в его возрасте тоже был просто перспективным игроком.
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+2
-1
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NORDOS
13.11.2021 в 22:22
Так і мессі молодший ніж Роналду. але по їх грі зараз і не скажеш! мессі вже як 3роки повний пенсіонер
+1
-1


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