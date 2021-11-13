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Глава Ла Лиги: Фати не хуже, а то и лучше Мбаппе
В следующем году Эль-Классико преобразится
Faisal HQ / Автор неизвестен
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас в интервью COPE сравнил вингера "Барселоны" Ансу Фати с нападающим "ПСЖ" Килиане Мбаппе. Испанец высоко ценит молодое дарование "сине-гранатовых".
"Нам нравится придавать больше значения тому, что происходит за пределами Испании.
У нас есть Ансу Фати. У него были травмы, но за прошедшее время он показал, что как минимум не уступает, а то и превосходит Мбаппе", – отметил Тебас.
Напомним, что в прошлом месяце Фати продлил контракт с "Барселоной" до 2027 года. В этом сезоне он 8 раз выходил на поле, забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу. Испанец забивает каждые 92 минуты.
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