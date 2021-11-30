  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Анчелотти — о Золотом мяче: Проголосовал бы за Бензема
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Анчелотти — о Золотом мяче: Проголосовал бы за Бензема

Испания
(1 голосов)

Карло отдал бы награду игроку Реала

Анчелотти — о Золотом мяче: Проголосовал бы за Бензема

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал итоги голосования за "Золотой мяч" — 2021. Награду получил форвард "ПСЖ" Лионель Месси. Подопечный Анчелотти Карим Бензема по итогам голосования оказался на четвёртом месте.

"Я бы голосовал за игроков "Мадрида", поэтому не могу быть объективным. Если бы у меня была возможность проголосовать, я бы отдал первое место Бензема, второе – Винисиусу, третье — Куртуа, четвёртое — Каземиро, пятое — Кроосу, шестое — Камавинге… Но я должен уважать итоговое решение, потому что Месси один из лучших. Но если бы я голосовал, то проголосовал бы за Бензема", – приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, второе место в голосовании за право получить "Золотой мяч" — 2021 занял Роберт Левандовски из "Баварии".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карим Бензема Карло Анчелотти Золотой мяч Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
adidas77 (Cумы)
30.11.2021 в 16:42
Есть такая поговорка. - Всяк кулик своё болото хвалит. Если быть объективным, и Бензема должен был быть вчера в списке выше, чем Месси.А выиграть должен был естественно Левандовски.
Ответить
+1
0
kalan-86 (Анкара)
30.11.2021 в 17:21
Так и есть. Роналду вместе с Месси в районе 5-8 мест. Вроде как все ещё в деле, и вроде как все равно почетно, но абсолютно ясно, что нет, уже нет. Давать ЗМ как бы за победу в дворовом турнире-это уже чистая профанация. Столько отличных игроков лишилось награды из-за этого прыща. Они выиграли вместе с Роналду 12 штук. А по факту заслужили максимум по три на каждого. Получается, что половину наград у кого-то просто сп…ли, чтоб порадовать всяких пересов, нефтяных магнатов и просто потому, что с финансовой точки зрения вручать мяч тому же Иньесте было не так выгодно как его более обожаемому сердобольной публикой партнеру по команде.
Ответить
0
0
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
30.11.2021 в 16:33
Скрипник: "Проголосував би за Алах'яра".Леонов: "Проголосував би за Селезньова".
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...