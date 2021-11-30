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Анчелотти — о Золотом мяче: Проголосовал бы за Бензема
Карло отдал бы награду игроку Реала
Фото: ФК Шахтер Донецк
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал итоги голосования за "Золотой мяч" — 2021. Награду получил форвард "ПСЖ" Лионель Месси. Подопечный Анчелотти Карим Бензема по итогам голосования оказался на четвёртом месте.
"Я бы голосовал за игроков "Мадрида", поэтому не могу быть объективным. Если бы у меня была возможность проголосовать, я бы отдал первое место Бензема, второе – Винисиусу, третье — Куртуа, четвёртое — Каземиро, пятое — Кроосу, шестое — Камавинге… Но я должен уважать итоговое решение, потому что Месси один из лучших. Но если бы я голосовал, то проголосовал бы за Бензема", – приводит слова Анчелотти Marca.
Напомним, второе место в голосовании за право получить "Золотой мяч" — 2021 занял Роберт Левандовски из "Баварии".
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