Анчелотти — о Золотом мяче: Проголосовал бы за Бензема

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал итоги голосования за "Золотой мяч" — 2021. Награду получил форвард "ПСЖ" Лионель Месси. Подопечный Анчелотти Карим Бензема по итогам голосования оказался на четвёртом месте.

"Я бы голосовал за игроков "Мадрида", поэтому не могу быть объективным. Если бы у меня была возможность проголосовать, я бы отдал первое место Бензема, второе – Винисиусу, третье — Куртуа, четвёртое — Каземиро, пятое — Кроосу, шестое — Камавинге… Но я должен уважать итоговое решение, потому что Месси один из лучших. Но если бы я голосовал, то проголосовал бы за Бензема", – приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, второе место в голосовании за право получить "Золотой мяч" — 2021 занял Роберт Левандовски из "Баварии".