Барселона надеется продлить контракт с одним из защитников

Каталонская "Барселона" планирует подписать новое контрактное соглашение с уругвайским защитником команды Рональдом Араухо, пишет Sport.es.

По информации источника, в клубе рассчитывали, что подпишут договор до конца календарного года, однако процесс переговоров усложняется интересом к игроку со стороны английских "Ливерпуля" и "Челси". "Барселона" планирует увеличить заработную плату футболиста, чтобы сохранить защитника.

Араухо выступает за главную команду "Барселоны" с 2019 года. Контракт уругвайца с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.