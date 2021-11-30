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Барселона надеется продлить контракт с одним из защитников
Переговоры идут не так, как хотелось бы
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Каталонская "Барселона" планирует подписать новое контрактное соглашение с уругвайским защитником команды Рональдом Араухо, пишет Sport.es.
По информации источника, в клубе рассчитывали, что подпишут договор до конца календарного года, однако процесс переговоров усложняется интересом к игроку со стороны английских "Ливерпуля" и "Челси". "Барселона" планирует увеличить заработную плату футболиста, чтобы сохранить защитника.
Араухо выступает за главную команду "Барселоны" с 2019 года. Контракт уругвайца с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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