Трудный перелом в детстве, учеба на электрика и поддержка семьи. Как Давид Вилья стал легендой

Давид Вилья был менее решительным, чем его отец. Он несколько раз готов был покинуть футбол, но Хосе Вилья не дал этому случится. В итоге у сборной Испании теперь есть лучший бомбардир, а у мирового футбольного наследия - легендарный нападающий, который 3 декабря празднует юбилей: “El Guaje” (малышу) исполнилось 40 лет!

А почему "малышу"? "Хочешь стать сильнее, так играй с более сильными" - классическая фраза для тех футболистов, которые достигали вершин. Еще с ранних лет все, кто учился в футбольных школах, сталкивались с таким явлением: игрок младше по возрасту не только занимается со старшими, но и выделяется среди них. Таков был и Вилья, из-за чего и получил такое прозвище.

Однако не только эта сложность была на самом старте его футбольного пути. Как правило, карьеру завершают после тяжелой травмы, а Давид начал ее после несчастного случая в совсем юном возрасте.

“Когда мне было четыре года, я играл в футбол и на меня упал ребенок, который больше меня. Помню ту нестерпимую боль. Мы поехали в больницу, и оказалось, что я сломал бедренную кость в правой ноге. Из-за такого юного возраста врачи не могли найти способ срастить кость, не повредив росту. Так что, у меня одна нога могла быть короче другой”, - вспоминает Вилья.

Но будущий нападающий родился под счастливой звездой. А точнее этой звездой стал его отец, который делал все для своего сына. Хосе очень хотел того, кто будет его понимать.

“Мальчик! Он будет моим маленьким футболистом!” - сказал отец, как только узнал, что у него буду я. Мое рождение для него было очень важным событием, потому что он жил в крохотной квартире с мамой и сестрой, и они не хотели обсуждать с ним футбол. Он был в меньшинстве и нуждался в напарнике”, - говорил испанец.

Вилья родился в шахтерской деревне Туилья на Севере Испании, в которой жило полторы тысячи человек. Отец его был шахтером и работал на ночной смене, чтобы семья ни в чем нуждалась. Работа очень опасная, и однажды Давид чуть не остался без отца. На глубине 800 метров вспыхнул пожар, однако Хосе смог выбраться, в отличие от нескольких других шахтеров.

Давид постоянно вспоминает в благодарностях своего отца, рисковавшего жизнью ради их семьи. И после тяжелой травмы мальчика Хосе тоже нашел выход из ситуации. С помощью процедур, во время которых Вилье пришлось лежать верх ногами на растяжке, все же за полгода удалось выровнять длину нижних конечностей. Правда, после проведенных манипуляций правая нога все еще была в гипсе, поэтому отец помогал тренировать хотя бы левую. Из-за этого Вилья во время своей карьеры не страдал синдромом одной ноги, а хорошо работал сразу двумя.

Правда, Хосе не жалел сына. Поначалу для Давида футбол был развлечением, но отец целенаправленно работал с ним. Вилья-младший оттачивал свое мастерство на полях Туильи, где, кстати, практически не было равнин. Все для того, чтобы стать футболистом.

Давид прошел через несколько академий. Самым трудным периодом юношеского становления футболиста был сезон, который 14-летний нападающий просидел на скамье запасных. Тогда важным для Вильи был вопрос “Где же брать деньги?” - он хотел покинуть футбол и играть только для удовольствия. И в этот раз активно поучаствовали в жизни Давида его родители, которые убедили довести дело до конца. При этом пришлось поборться с избыточным весом.

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Самой мощной астурийской командой того времени был "Реал Овьедо" (тот, где недавно выступал Андрей Лунин). Давид в девятилетнем возрасте даже проходил тесты, чтобы стать игроком "синих", однако его не взяли из-за маленьких антропометрических данных. Кстати, поэтому родители покупали ему разные витамины, ведь он долго не мог вырасти. Многие шутили, что на самом деле он не подошел команде из Овьедо, потому что едущий туда автобус не останавливается в Туилье (а расстояние между населенными пунктами 25 км).

Транзитом через несколько местных астурийских команд Вилья перешел в хихонский "Спортинг". Там он понял, что играет не только в свое удовольствие – начинает сбываться его мечта. Важнейшей проблемой роста нападающего стало обучение на электрика в школе, которое проходило в период тренировок. Отец без вопросов поддержал 16-летнего Вилью, который решил все-таки пойти по футбольной дороге. Да, Давид впервые за свою жизнь самостоятельно решил, что делать дальше. Правда, впереди был еще разговор с мамой, которая не понимала, что игрой можно зарабатывать.

"Я знал, что я хочу быть футболистом. Отец хотел того же. Оставалось убедить маму. Я не зарабатывал денег, и, вероятно, она не хотела, чтобы я бросал школу. Никто из нас не ожидал, что я буду играть в профессиональный футбол так рано, поэтому сказал ей: "Мам, я дам себе два или три года, чтобы зарабатывать на жизнь этим. И если ничего не получится, обещаю вернуться в школу", - сказал Вилья.

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Все произошло гораздо быстрее, и через шесть месяцев Давиду предложили первый профессиональный контракт. Начал Вилья с дубля хихонцев, но уже в сезоне 2002-2003 стал лучшим бомбардиром "Спортинга" в Сегунде, записав в свой актив 18 голов. Такие показатели не остались без внимания, и Давида пригласили в Ла Лигу: "Сарагоса" заплатила за нападающего 2,7 млн ​​евро.

Не только переход в высший дивизион произошел в 2003 году. Давид женился на своей девушке Патрисии, с которой встречался уже очень долго. Это та самая "школьная любовь", которая держится до сих пор. Нападающий вспоминает, что жена ему всячески помогала, а также это делали их родители. Важно было Давиду не сломаться психологически, ведь он стартовал в новом клубе "не очень".

Почти три миллиона евро – это большие деньги в то время еще и не для топовой испанской команды. Журналисты хотели результат сразу, однако за первые 12 туров Примеры Вилья забил всего два гола. Давиду помогла вера тренера "Сарагосы" Пако Флореса. Он видел в нападающем потенциал и постоянно ставил его в основу. До конца сезона Давид записал в свой актив 21 гол, в том числе и покер в ворота "Севильи" – именно тогда он громко о себе заявил на всю Испанию. Собственно, как и в финальном матче Кубка Короля, когда отличился в воротах мадридского "Реала" и завоевал в итоге первый в своей карьере трофей.

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Вилья не верил, когда за него “Валенсия” готова была выплатить клаусулу в 12 млн евро. Он даже тогда не знал, что означает слово "клаусула". Но Давид был точно готов к новым вызовам. Вилья стал для многих тем, с кем ассоциируется “Валенсия”. Центральный нападающий провел в составе "летучих мышей" 220 матчей за пять лет (наибольший отрезок в карьере за один клуб), записав в свой актив 127 голов и 22 ассиста. В конце концов он помог своим трансфером "Валенсии" не только победить в Кубке Испании в 2008-м, но и заработать 40 миллионов евро, которые за него заплатила "Барселона" в 2010-м.

В составе "блауграны" он провел три прекрасных сезона, завоевав с командой восемь трофеев, в том числе и Лигу чемпионов. В финальном поединке самого престижного турнирна Старого света он забил ван дер Сару, тем самым помог победить "Барсе" со счетом 3:1. При переходе в "Сарагосу" Давид говорил:

"За два с половиной года я прошел путь от игры с друзьями в Хихоне до встречи с Рональдиньо, Роберто Карлосом и Зинедином Зиданом"

Теперь он выиграл трофей, который держали все эти легендарные футболисты. Но это еще не пик его карьеры.

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“В детстве моими любимыми клубами были "Спортинг" и "Барселона", но футболка сборной была единственной в коллекции. Моей самой желанной мечтой было однажды надеть ее и сыграть за свою страну. Но это была просто фантазия”

Впервые вызов в "фурию роху" Вилья получил в феврале 2005 года. Тогда в поединке квалификации на ЧМ-2006 против Сан-Марино нападающий мечтал выйти хотя бы на несколько минут, однако получил в своем распоряжении целый второй тайм.

"Пффф! Можете себе представить. Я никогда в жизни не разминался лучше!" – говорил Вилья.

Свой дебютный гол за сборную Давид забил в ноябре 2005 Словакии, а уже в июне 2006 на Чемпионате мира в Германии оформил первый дубль за "фурию роху" в ворота сборной Украины. Но тот Мундиаль испанцам снова не удался, в отличие от следующих двух крупных турниров, где Вилья сыграл одну из ключевых ролей.

На ЧЕ-2008 и ЧМ-2010 Давид забил по четыре и пять голов соответственно. Вилья стал сначала лучшим бомбардиром континентального первенства, а затем забрал серебряную бутсу мирового. Но, конечно, не это главное достижение для нападающего, а то, что сборная Испании впервые в истории победила подряд на чемпионатах Европы и мира.

"Гол Андреса (Иньесты - прим) – самый счастливый момент в моей карьере. Без сомнений. Это не мой момент, но я знал, что мы добились такого, чего в нашей стране раньше не было", - вспоминал Вилья.

Едва ли не единственным отрицательным эпизодом в сборной было прощание с лучшим бомбардиром (63 гола). В двух стартовых матчах ЧМ-2014 Вилья не вышел на поле, а уже в неважном для турнирного положения (тогда "фурия роха" вылетела) поединке против Австралии появился в старте. Да еще как эффектно появился, забив пяткой. Давид тогда очень хотел доиграть до конца и был очень злым на дель Боске, который заменил его в прощальном матче на 57-й минуте.

Правда, свою минуту славы Вилья еще получил, поскольку был вызван на домашний матч против Италии в 2017 году. Перед своими болельщиками прощаться приятнее.

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Да, нужно еще вспомнить периоды карьеры в "Атлетико" с чемпионством Испании, в "Нью Йорк Сити" и "Мельбурн Сити". Также можно заглянуть и в Японию, где продолжает заниматься футбольной деятельностью Вилья. Правда, главный посыл этого материала несколько в другом. Наверное, именно в важности семьи для каждого человека.

Сколько Давид сомневался, сколько он пережил трудных моментов. Испанец мог работать в шахте, а учился, чтобы уметь устанавливать кондиционеры, однако отец верил в сына-футболиста.

"Однажды меня отец научил всему, что я делаю сейчас. Спасибо ему"

Такие слова говорил Вилья. Он не отказывается от того, что стал сильным игроком благодаря отцу, а также благодаря словам поддержки жены и матери, да и вообще всей семьи. Вот где источник удачи для Вильи. С Днем рождения, легенда!