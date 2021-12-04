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Бензема покинул поле уже на 17-й минуте игры с Реалом Сосьедад
Француз повредил левую ногу
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
В матче 16-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Реал" на выезде играет против "Реала Сосьедад".
Капитан "сливочных" Карим Бензема был вынужден покинуть поле уже на 17-й минуте встречи - форвард травмировал левую ногу. Вместо французского форварда на поле вышел серб Лука Йович.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании 33-летний Карим принял участие в 15 поединках, в которых записал на свой счет 12 забитых мячей и 7 голевых передач.
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