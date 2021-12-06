Фати и Педри не сыграют против Баварии в среду

Главный тренер "Барселоны" Хави включил 23 футболиста в состав команды на матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов против "Баварии". Не попали в состав Фати, Педри и Роберто.

У Фати и Роберто мышечный дискомфорт, а Педри все ещё восстанавливается после травмы колена.

Заявка "Барсы" выглядит следующим образом: тер Стеген, Дест, Пике, Араухо, Бускетс, Пуч, Дембеле, Депай, Демир, Нето, Коутиньо, Лангле, Люк де Йонг, Френки де Йонг, Альба, Мингеса, Гарсия, Умтити, Пенья, Нико, Гави, Бальде, Ахомаш.

"Барселона" сыграет с "Баварией" в Мюнхене в среду, 8 декабря. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.