  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Фати и Педри не сыграют против Баварии в среду
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фати и Педри не сыграют против Баварии в среду

Испания
(1 голосов)

Стала известна заявка "Барселоны"

Фати и Педри не сыграют против Баварии в среду

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави включил 23 футболиста в состав команды на матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов против "Баварии". Не попали в состав Фати, Педри и Роберто.

У Фати и Роберто мышечный дискомфорт, а Педри все ещё восстанавливается после травмы колена.

Заявка "Барсы" выглядит следующим образом: тер Стеген, Дест, Пике, Араухо, Бускетс, Пуч, Дембеле, Депай, Демир, Нето, Коутиньо, Лангле, Люк де Йонг, Френки де Йонг, Альба, Мингеса, Гарсия, Умтити, Пенья, Нико, Гави, Бальде, Ахомаш.

"Барселона" сыграет с "Баварией" в Мюнхене в среду, 8 декабря. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Барселона Ансу Фати Педри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fcbarcelona.com

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...