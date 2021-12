Лапорта встретился с Райолой в Турине

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта встретился в Турине с агентом Холанда и Погба Мино Райолой, сообщает Фабрицио Романо. Встреча была запланирована за неделю.

Сообщается, что Лапорта находился в Турине по поводу индивидуальной награды полузащитника "Барселоны" Педри. Известно, что встреча прошла не в отеле, где клуб обычно останавливался в городе, а другом месте и не была случайной.

Детали встречи не разглашаются.

Напомним, что ранее появлялись слухи о возможном переходе Холанда в "Барселону". Также следующим летом истекает срок контракта у Поля Погба с "МЮ".

