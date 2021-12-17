Барселона интересуется Теллесом и Маркосом Алонсо

"Барселона" интересуется защитниками Алексом Теллесом и Маркосом Алонсо из "Манчестер Юнайтед" и "Челси" соответственно, сообщает El Nacional.

Каталонцы находятся в поисках потенциальной замены Жорди Альбе и видят в Алонсо и Теллесе подходящих кандидатов.

Кроме того, ведутся разговоры о возможном возращении экс-игрока "Барселоны Б" Алекса Гримальдо, который сейчас выступает за "Бенфику". Еще один вариант усиления - Хассан Камара из "Ниццы".