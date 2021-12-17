  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона интересуется Теллесом и Маркосом Алонсо
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона интересуется Теллесом и Маркосом Алонсо

Испания
(1 голосов)

Каталонцы ищут варианты усиления

Барселона интересуется Теллесом и Маркосом Алонсо

Новина українською

"Барселона" интересуется защитниками Алексом Теллесом и Маркосом Алонсо из "Манчестер Юнайтед" и "Челси" соответственно, сообщает El Nacional.

Каталонцы находятся в поисках потенциальной замены Жорди Альбе и видят в Алонсо и Теллесе подходящих кандидатов.

Кроме того, ведутся разговоры о возможном возращении экс-игрока "Барселоны Б" Алекса Гримальдо, который сейчас выступает за "Бенфику". Еще один вариант усиления - Хассан Камара из "Ниццы".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: трансферы Барселона Маркос Алонсо Алекс Теллес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...