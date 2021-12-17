Испания
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Барселона интересуется Теллесом и Маркосом Алонсо
Каталонцы ищут варианты усиления
Каталонцы находятся в поисках потенциальной замены Жорди Альбе и видят в Алонсо и Теллесе подходящих кандидатов.
Кроме того, ведутся разговоры о возможном возращении экс-игрока "Барселоны Б" Алекса Гримальдо, который сейчас выступает за "Бенфику". Еще один вариант усиления - Хассан Камара из "Ниццы".
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