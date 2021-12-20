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Анчелотти после ничьей Реала с аутсайдером Примеры: Я все равно счастлив
Наставник "сливочных" высказался после матча Ла Лиги
Фото: realmadrid.com
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти поделился мыслями после ничьей с "Кадисом" (0:0) в рамках 18-го тура чемпионата Испании.
"Если мы играем хорошо и не побеждаем, я все равно счастлив. Сегодня я счастлив. Мы перепробовали все с первой до последней минуты, но у нас ничего не получилось. Нам не хватило качества около ворот соперника, но критиковать нет смысла. Подобные игры иногда случаются. Из этого матча можно извлечь много положительных моментов. Единственное, что не положительно, — это то, что мы не набрали 3 очка.
"Севилья" теперь ближе к нам в турнирной таблице. Это команда, у которой есть много качеств, она предана своему делу и имеет фанатов, которые действительно поддерживают ее. Нам придется сражаться с ними. Впереди еще долгий путь, так что некоторые команды, которые сейчас отстают, тоже приблизятся к нам", — цитирует Анчелотти пресс-служба "сливочных".
"Реал" набрал 43 очка в 18 матчах и занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Кадис" за 17 матчей набрал 14 очко - команда располагается на предпоследнем, 19-м месте.
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