Примера. Реал - Кадис 0:0. Нет Модрича - нет победы

Казалось бы, ну что может противопоставить "Кадис" команде, которая не пропустила ни единого гола в матчах против "Сосьедада", "Интера" и "Атлетико"? А он взял и сдюжил!

Классический "автобус" - вот он, рецепт успеха против команды Карло Анчелотти. Ну и, конечно, сильно помогло "Кадису" отсутствие Луки Модрича - без умных, своевременных решений хорвата растянуть защиту гостей так нормально и не получилось. Каземиро лишь без конца терял мяч.

Первый тайм - одна бесконечная атака "Реала", но были ли опасные моменты? Кто вспомнит? На ум приходит только дальний удар Вальверде, который в эффектном прыжке отразил Ледесма. Все остальное - подходы, прострелы, финты, заблокированные попытки. На табло такое не отображается.

32 - Casemiro had 32 possession lost against Cádiz tonight, more than in any other #LaLiga game for Real Madrid (22 vs Granada in May 2021). Wrong. pic.twitter.com/JO3SglHqrd