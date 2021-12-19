Примера. Реал - Кадис 0:0. Нет Модрича - нет победы

Казалось бы, ну что может противопоставить "Кадис" команде, которая не пропустила ни единого гола в матчах против "Сосьедада", "Интера" и "Атлетико"? А он взял и сдюжил!

Классический "автобус" - вот он, рецепт успеха против команды Карло Анчелотти. Ну и, конечно, сильно помогло "Кадису" отсутствие Луки Модрича - без умных, своевременных решений хорвата растянуть защиту гостей так нормально и не получилось. Каземиро лишь без конца терял мяч.

Первый тайм - одна бесконечная атака "Реала", но были ли опасные моменты? Кто вспомнит? На ум приходит только дальний удар Вальверде, который в эффектном прыжке отразил Ледесма. Все остальное - подходы, прострелы, финты, заблокированные попытки. На табло такое не отображается.

32 - Casemiro had 32 possession lost against Cádiz tonight, more than in any other #LaLiga game for Real Madrid (22 vs Granada in May 2021). Wrong. pic.twitter.com/JO3SglHqrd — OptaJose (@OptaJose) December 19, 2021

"Кадис" вжался в штрафную и даже привычно активный Чоко Лосано был категорично незаметен, за что его заменили в перерыве. Стало ли лучше? Нет, но ветеран Негредо таки нашел один момент для гола - мяч чуть-чуть разминулся с дальней штангой.

Все остальное время вновь атаковал только Мадрид. С моментами стало чуть лучше - и Азар головой срезал в дальний угол, и Винисиус после смещения мощно пробивал с правой, и Бензема прикладывался со средней дистанции, однако мяч, будто намагниченный, летел только в Ледесму.

Вратарь "Кадиса" - главный герой вечера, но и защитников надо отмечать. То, как они бросались под удары Азара и Винисиуса на последних минутах - это настоящий образец самопожертвования.

81.95 - Real Madrid registered 81.95% of possession against Cádiz, their best tally in the same #LaLiga game since, at least, 2005/06 campaign. insufficient. pic.twitter.com/kM3uinY5Lg — OptaJose (@OptaJose) December 19, 2021

Такой вот парадокс: "играющих" соперников "Реал" победил, а на старомодном "автобусе" взял и оступился. Таблица, впрочем, пока позволяет "Сливочным" такую роскошь - они все еще лидеры с 43 очками и 6 баллами перевеса над "Севильей". "Кадис" же продолжает борьбу за выживание - он 19-й с 14 очками.

18-й тур. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" - "Кадис" - 0:0

"Реал": Куртуа - Васкес, Алаба, Милитао, Менди (Начо, 82) - Вальверде (Йович, 70), Каземиро, Кроос - Азар, Бензема, Винисиус

"Кадис": Ледесма - Акапо, Кала, Фали Хименес, Эспино - Алехо (Чапела, 71), Аларкон (Маркос Лопес, 90+3), Йонссон (Бастида, 85), Собрино - Алекс, Лосано (Негредо, 46)

Предупреждения: Каземиро, 26 - Кала, 64