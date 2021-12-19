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Примера. Реал - Кадис 0:0. Нет Модрича - нет победы

Испания
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(1 голосов)

Мадрид сенсационно потерял очки с аутсайдером

Примера. Реал - Кадис 0:0. Нет Модрича - нет победы

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo Moreno

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Казалось бы, ну что может противопоставить "Кадис" команде, которая не пропустила ни единого гола в матчах против "Сосьедада", "Интера" и "Атлетико"? А он взял и сдюжил!

Классический "автобус" - вот он, рецепт успеха против команды Карло Анчелотти. Ну и, конечно, сильно помогло "Кадису" отсутствие Луки Модрича - без умных, своевременных решений хорвата растянуть защиту гостей так нормально и не получилось. Каземиро лишь без конца терял мяч.

Первый тайм - одна бесконечная атака "Реала", но были ли опасные моменты? Кто вспомнит? На ум приходит только дальний удар Вальверде, который в эффектном прыжке отразил Ледесма. Все остальное - подходы, прострелы, финты, заблокированные попытки. На табло такое не отображается.

"Кадис" вжался в штрафную и даже привычно активный Чоко Лосано был категорично незаметен, за что его заменили в перерыве. Стало ли лучше? Нет, но ветеран Негредо таки нашел один момент для гола - мяч чуть-чуть разминулся с дальней штангой.

Все остальное время вновь атаковал только Мадрид. С моментами стало чуть лучше - и Азар головой срезал в дальний угол, и Винисиус после смещения мощно пробивал с правой, и Бензема прикладывался со средней дистанции, однако мяч, будто намагниченный, летел только в Ледесму.

Вратарь "Кадиса" - главный герой вечера, но и защитников надо отмечать. То, как они бросались под удары Азара и Винисиуса на последних минутах - это настоящий образец самопожертвования.

Такой вот парадокс: "играющих" соперников "Реал" победил, а на старомодном "автобусе" взял и оступился. Таблица, впрочем, пока позволяет "Сливочным" такую роскошь - они все еще лидеры с 43 очками и 6 баллами перевеса над "Севильей". "Кадис" же продолжает борьбу за выживание - он 19-й с 14 очками.

18-й тур. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" - "Кадис" - 0:0

"Реал": Куртуа - Васкес, Алаба, Милитао, Менди (Начо, 82) - Вальверде (Йович, 70), Каземиро, Кроос - Азар, Бензема, Винисиус

"Кадис": Ледесма - Акапо, Кала, Фали Хименес, Эспино - Алехо (Чапела, 71), Аларкон (Маркос Лопес, 90+3), Йонссон (Бастида, 85), Собрино - Алекс, Лосано (Негредо, 46)

Предупреждения: Каземиро, 26 - Кала, 64

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В статье: Реал (Мадрид) Кадис
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Комментарии (39)
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Барселиниус (землянин)
20.12.2021 в 00:54
Да уж, сенсация так сенсация! Все основные играли кроме Модрича, а оно вишь как.. Без старичков никуда.
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0
-1
sasha_lv (Львів)
20.12.2021 в 00:17
Молодець Кадіс- барсюкам щастя навалив,не то шо посередня Барса
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+1
-2
Algrab (Костопiль)
20.12.2021 в 00:18
Це у них тимчасове явище...
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+1
-1
sasha_lv (Львів)
20.12.2021 в 00:20
хай порадіють......до Севільї
+1
-1
Algrab (Костопiль)
20.12.2021 в 00:20
+1
-1
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
20.12.2021 в 00:17
Хм... Нежданчик. Я думав, що дотиснуть Кадіс, який на відбій грав вкінці і не думав по суті тримати м"яч, а ще розсмішило як його гравці падали в доданий час як мухи (від вітру очевидно ) Реал зрозуміти можна, важко одним і тим же складом тримати високий рівень протягом всього першого кола, також перед Різдвом дещо концентрація можливо впала, плюс кадрові проблеми. Не скажу, що відновилась інтрига в ЛЛ після втрати 2 очок. Прямих конкурентів можна сказати, що поки що немає. Севілья здується рано чи пізно. Чемпіонству може завадити хіба, що форс мажор: травми масові, чи ковід в гравців.
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0
0
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Барселиниус (землянин)
20.12.2021 в 00:13
В анонсе: "Наконец-то проходной соперник." Кадис красава!
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+1
-3
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.12.2021 в 00:15
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-3
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.12.2021 в 00:16
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+1
-3
Algrab (Костопiль)
20.12.2021 в 00:16
Севілья буде красава, як грохне банкротів...
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+2
-2
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.12.2021 в 00:19
С Севильей потом, а сегодня повеселимся здесь.))
+1
-3
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Барселиниус (землянин)
20.12.2021 в 00:22
Да особо и не возражаю. Барса всё равно чемпионом не станет, а Севилью на расстояние трёх очков к Реалу подпустит. А там глядишь и с Атлетиком ничейка нарисуется, баски ведь они такие... дома, кому хочешь сраку надерут. )))
+1
-2
Algrab (Костопiль)
20.12.2021 в 00:23
Головне мокнути в г.вно барсючків...А Реал і так Чемпіоном стане...
+2
-2
avatar
NORDOS
20.12.2021 в 00:25
ох же ці геї-педофіли готові розп'ясти своїх хлопчиків в трусіках лиш би великому Реалу якось нашкодити
+2
-2
sasha_lv (Львів)
20.12.2021 в 00:13
.....и на старуху бьівает проруха..?? Азар-ні про що,Васкес-навіси в руки вратарю,воратар Каідсу зловив кураж.....Тепер треба Атлетік хлопнути,інакше свята не буде
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+1
-2
kalan-86 (Анкара)
20.12.2021 в 00:08
Просто не хотели окончательно убить интригу в чемпионате.
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+1
-2
metall5291 (Kharkiv)
20.12.2021 в 00:01
Автобус устоял, хоть и качали его сильно. Впрочем, я нечто подобное предполагал в комментариях к анонсу. Нужно было выпускать в старте Йовича, но не Азара. Наверное нужно было выпускать Камавингу.
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+3
-1
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hardcorepwnz (Украина)
20.12.2021 в 00:06
Ну это парадокс этой команды. Мы будем навешивать каждую минуту на Карима, но когда выйдет фактурный Йович, мы навешивать перестанем)) И такое постоянно происходит, когда он на поле появляется, особенно в предыдущих сезонах.
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+2
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metall5291 (Kharkiv)
20.12.2021 в 00:18
И это тоже. (о Йовиче) .А вообще, то, что выручает Папу Карло, то его и погубить может. Ну не должен Реал держаться на нескольких игроках и от них зависеть. Есть же молодые, жадные до игры и которым есть что доказывать, в том числе свое право играть в основе. А Азара, если хочет продать - пусть выставит портрет на стадионе, да хоть самого, с ценником там поставит. Но на поле он бесполезен. Вот заклятые от безнадеги детей выставили с Эдьче, и те забили 3 года. Может у них поучится опять??? А что, учится не стыдно. Стыдно отпускать с миром автобусы.
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-1
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NORDOS
20.12.2021 в 00:07
непогано грав Азар. як мінімум 2 пенальті заробив. може він у не найкращих кондиціях, але старання було набагато більше ніж в попередніх матчах
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hardcorepwnz (Украина)
20.12.2021 в 00:09
Хз, может я от него много жду, а он уже футбола как в Челси не покажет никогда. Такое, что-то бегал старался конечно, еще и не на своей позиции, но Винисиусу он сейчас не конкурент.
+1
-1
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NORDOS
20.12.2021 в 00:15
ну може хоча б форму піднабере та вдасться продати після приходу Мбаппе
+1
-1
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hardcorepwnz (Украина)
20.12.2021 в 00:01
Где-то на трибунах усмехнулся Зинедин Зидан. Прям его Мадрид сегодня увидели. Неоптимальный состав, тотальный автобус соперника, матч всей жизни от вратаря. Ну это очень даже предсказывалось перед матчем, глубина состава у Реала нулевая. Модрича нет, Карвахаля нет, и мы превращаемся в унылое *овно. А с Атлетиком этих игроков тоже не будет. И судьи сегодня решили завалить не только Ливерпуль, но и РМ. В штрафной Кадиса сбивали Бензема, Азара дважды, но свистеть мы не будем, нет. Ну и ладно, там все соперники тоже очки потеряли, у Севильи на носу матч с Великой Барселоной, будем держать кулаки за братишек
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+2
-1
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NORDOS
20.12.2021 в 00:02
та до суддівства вже звик. в кожному матчі намагаються потопити Мадрид. ДР Бензема іспоганили тільки
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+2
-1
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hardcorepwnz (Украина)
20.12.2021 в 00:04
Да, это точно. Я уже забыл, когда Мадрид право на пенальти получал. Где-то видел рейтинг, что РМ по этому показателю на одном из последних мест в Ла Лиге.
+2
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.12.2021 в 00:09
Spokoyno, это ты тут о судьях?
+1
-2
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hardcorepwnz (Украина)
20.12.2021 в 00:11
Подменяю его временно))
+1
0
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Барселиниус (землянин)
20.12.2021 в 00:35
Шо, вам уже лаосы и мансаны понадобились?
0
-2
metall5291 (Kharkiv)
20.12.2021 в 00:08
Мы с вами как-то и опасались такого развития событий. Увы, подтвердилось. Кстати о судьях - сегодня у них Бенефис. В Милане тоже судейский скандал. Что касается потери очков - мы о ней забудем очень скоро. Севилья "на хвосте" долго не удержится. Остальные и так отпали. Но ротация нужна. Не должно всё в такой команде, как Реал держаться на одном-двух игроках.
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+1
0
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hardcorepwnz (Украина)
20.12.2021 в 00:13
Та да, переживать особо не о чем. Ну бывает, ничего страшного. А отсутствие ротации, тут тоже неизвестно, как правильно. С одной стороны, надо давать играть, чтобы не забывали что на поле делать. С другой - ну вот матч без Модрича и Карвахаля, сразу потеря очков. А с Атлетиком еще и Каземиро не будет.
+1
0
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NORDOS
20.12.2021 в 00:00
не пощастило, але нічо страшного. на кабачку сьогодні буде стрибать недохарьковський гей з чирвивим окомабо взавтра якщо матч не дивився. але п@піздєть зайде 100%
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+2
-4
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.12.2021 в 00:13
С кабачком не пощастило ? Возьми у папки покрупнее
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-3
Algrab (Костопiль)
19.12.2021 в 23:59
Ну до чого ж Азар нулячий... каталонські педофіли, виповзайте...
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-4
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hardcorepwnz (Украина)
20.12.2021 в 00:03
Ну на Азара уже надежд никаких. Его Папа Карло наверное выпустил, чтобы потенциальные покупатели не забывали, что есть такой игрок
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+1
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
19.12.2021 в 23:57
Очко на классе
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+3
-3
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hardcorepwnz (Украина)
20.12.2021 в 00:02
Кадис да, на классе. Я что не попадаю на их матчи, у них всегда вот этот антифутбол, выбивание мяча подальше с 5 минуты матча. На скилле и опыте, как говорится))
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+1
0
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NORDOS
20.12.2021 в 00:03
він мав на увазі його очко це ж радость для них велика
+2
-2
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.12.2021 в 00:08
hardcorepwnz (Украина) Это единственный вариант для этой команды, чтобы зацепиться хотя бы за ничью.
+1
-2
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Барселиниус (землянин)
20.12.2021 в 00:45
Ну конечно же, эти карлики борются за выживание, им не до жиру, быть бы живу.
0
-1


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