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Ровно 10 лет назад Диего Симеоне возглавил Атлетико

Испания
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Аргентинец вывел "матрасников" на новый уровень

Ровно 10 лет назад Диего Симеоне возглавил Атлетико

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Диего Симеоне сегодня празднует 10 лет у руля "Атлетико Мадрид". За это время он стал самым успешным тренером в истории "матрасников", добыв в копилку клуба 8 титулов.

23 декабря 2011 года Диего сменил у руля главного тренера команды Грегорио Мансано и с тех пор удерживает свой пост. В первый же сезон он выиграл финал Лиги Европы, а через год прервал 14-летнюю проигрышную серию против "Реала".

Всего Диего дважды выигрывал Ла Лигу, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и по одному разу побеждал в Кубке и Суперкубке Испании. Также при "Эль Чоло" Атлетико дважды выходил в финал Лиги чемпионов.

В 550 играх у руля мадридской команды Диего одержал 327 побед, 127 раз сыграл вничью и 96 раз проиграл.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне
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