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Ровно 10 лет назад Диего Симеоне возглавил Атлетико
Аргентинец вывел "матрасников" на новый уровень
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Диего Симеоне сегодня празднует 10 лет у руля "Атлетико Мадрид". За это время он стал самым успешным тренером в истории "матрасников", добыв в копилку клуба 8 титулов.
Il y a 10 ans jour pour jour, Diego Simeone devenait l’entraîneur de l’Atlético de Madrid.— Atleti Francia ???????? (@AtletiFrancia) December 22, 2021
???? 550 matchs
✅ 327 victoires
???? 127 matchs nuls
❌ 96 défaites
???????? LaLiga
???????? Ligue Europa
???????? Supercoupe d'Europe
???? Coupe du Roi
???? Supercoupe d'Espagne
L’homme d’un club. ????❤️ pic.twitter.com/M1a47I7EkW
23 декабря 2011 года Диего сменил у руля главного тренера команды Грегорио Мансано и с тех пор удерживает свой пост. В первый же сезон он выиграл финал Лиги Европы, а через год прервал 14-летнюю проигрышную серию против "Реала".
Всего Диего дважды выигрывал Ла Лигу, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и по одному разу побеждал в Кубке и Суперкубке Испании. Также при "Эль Чоло" Атлетико дважды выходил в финал Лиги чемпионов.
В 550 играх у руля мадридской команды Диего одержал 327 побед, 127 раз сыграл вничью и 96 раз проиграл.
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