Ровно 10 лет назад Диего Симеоне возглавил Атлетико

Диего Симеоне сегодня празднует 10 лет у руля "Атлетико Мадрид". За это время он стал самым успешным тренером в истории "матрасников", добыв в копилку клуба 8 титулов.

Il y a 10 ans jour pour jour, Diego Simeone devenait l’entraîneur de l’Atlético de Madrid.



???? 550 matchs



✅ 327 victoires

???? 127 matchs nuls

❌ 96 défaites



???????? LaLiga

???????? Ligue Europa

???????? Supercoupe d'Europe

???? Coupe du Roi

???? Supercoupe d'Espagne



L’homme d’un club. ????❤️ pic.twitter.com/M1a47I7EkW — Atleti Francia ???????? (@AtletiFrancia) December 22, 2021

23 декабря 2011 года Диего сменил у руля главного тренера команды Грегорио Мансано и с тех пор удерживает свой пост. В первый же сезон он выиграл финал Лиги Европы, а через год прервал 14-летнюю проигрышную серию против "Реала".

Всего Диего дважды выигрывал Ла Лигу, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и по одному разу побеждал в Кубке и Суперкубке Испании. Также при "Эль Чоло" Атлетико дважды выходил в финал Лиги чемпионов.

В 550 играх у руля мадридской команды Диего одержал 327 побед, 127 раз сыграл вничью и 96 раз проиграл.