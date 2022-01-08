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Гризманн: Без Умтити не было бы победы на ЧМ-2018. Он образцовый профессионал

Испания
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Нападающий заступился за защитника

Гризманн: Без Умтити не было бы победы на ЧМ-2018. Он образцовый профессионал

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Французский форвард "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн поддержал своего соотечественника и экс-одноклубника по "Барсе" Самюэля Умтити:

"Без Самюэля не было бы победы сборной Франции на ЧМ в 2018 году.

Умтити один год был в отличной форме, а дальше уже это выбор тренеров. Он образцовый профессионал и пример всем молодым французским центральным защитникам", – сказал Гризманн.

Напомним, ранее журналист Андре Рустан репостнул интервью Эрика Абидаля, который в 2016 году говорил, что Умтити может стать для Барселоны "своим Беккенбауэром", и сказал, что это выглядит смешно.

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В статье: Антуан Гризманн Барселона ЧМ-2018 Самюэль Умтити
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