Гризманн: Без Умтити не было бы победы на ЧМ-2018. Он образцовый профессионал

Французский форвард "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн поддержал своего соотечественника и экс-одноклубника по "Барсе" Самюэля Умтити:

"Без Самюэля не было бы победы сборной Франции на ЧМ в 2018 году.

Умтити один год был в отличной форме, а дальше уже это выбор тренеров. Он образцовый профессионал и пример всем молодым французским центральным защитникам", – сказал Гризманн.