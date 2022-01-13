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Лапорта о поражении от Реала: Мы гордимся, что болеем за Барселону
Жоан поддержал команду
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта после поражения команды в полуфинале Суперкубка Испании от "Реала" (2:3) произнес речь в раздевалке.
"Мы гордимся тем, что фанаты болеют за "Барселону". Мы сейчас сильнее, чем когда-либо. Мы шли вперед и показывали свой талант, мы превзошли себя. Вы были смелыми, мы можем этим гордиться. Спасибо вам всем. Уверен, что если мы продолжим двигаться дальше, то победы придут", — цитирует Лапорту пресс-служба каталонцев.
После 20 туров ла лиги "Барселона" набрала 32 очка и расположилась на 6-м месте турнирной таблицы, "Реал" (49) занимает 1-ю позицию.
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