Лапорта о поражении от Реала: Мы гордимся, что болеем за Барселону

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта после поражения команды в полуфинале Суперкубка Испании от "Реала" (2:3) произнес речь в раздевалке.

"Мы гордимся тем, что фанаты болеют за "Барселону". Мы сейчас сильнее, чем когда-либо. Мы шли вперед и показывали свой талант, мы превзошли себя. Вы были смелыми, мы можем этим гордиться. Спасибо вам всем. Уверен, что если мы продолжим двигаться дальше, то победы придут", — цитирует Лапорту пресс-служба каталонцев.

После 20 туров ла лиги "Барселона" набрала 32 очка и расположилась на 6-м месте турнирной таблицы, "Реал" (49) занимает 1-ю позицию.