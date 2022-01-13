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Атлетик дожал Атлетико и поспорит с Реалом за Суперкубок
Очередное разочарование для Симеоне
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stringer/Anadolu Agency
Если вчера испанский футбол повернулся к саудовским болельщикам лицом, то сегодня… Ну, вы поняли.
Первый тайм смотреть было решительно невозможно - низкий темп, высокий процент брака, почти полное отсутствие интересных идей. За 45 минут две команды сподобились на один опасный удар - Иньяки Уильямс проверил Облака, тот не спал.
Судья не добавил к тайму ни секунды - и, кажется, все болельщики мира были ему благодарны за это. Перерыв давал хоть какую-то надежду на то, что команды проснутся.
6 - Only Sevilla-Barcelona (1st leg 2016) had fewer shots (5) than this Atlético-Athletic in first half (6, as Athletic-Barcelona in 1st leg 2015) in Spanish Supercopa since 2011/12 season: four for Colchoneros and two for Leones. Sleepiness. pic.twitter.com/GfQSlPvCRd— OptaJose (@OptaJose) January 13, 2022
В принципе, так оно и случилось, но не сразу. Минуты до 60-й на поле дальше не происходило ничего стоящего доброго слова. Удар в небеса от Карраско - это самое опасное. А тогда внезапно забил Жоау Феликс - нетипично для себя он выиграл верх после углового, попал в штангу, а от нее мяч предательски отлетел в спину Унаи Симону. Обидный автогол.
Именно этот эпизод и зажег матч, который до этого еле тлел. Бильбао вспомнил, что является обладателем Суперкубка, да и вообще у него полно интересных игроков атаки - и побежал отыгрываться. Времени было вагон - и "Атлетик" все сделал правильно.
Atleti conceded 34 goals so far this season, almost twice what Athletic conceded (18).#SuperCopaDeEspana pic.twitter.com/N0I21xcMEG— أحمد حسيني (@A_Hossainy) January 13, 2022
Облак спасал, как мог - сперва он отбил удар в упор от Иньиго Мартинеса, а затем справился с выстрелом Нико под углом. Оба сэйва - на пять с плюсом. Но где была защита?
"Матрасники" оборонялись отвратительно, проигрывали одно единоборство за другим и вдобавок не организовали ни единой приличной контратаки. Конечно, это завершилось катастрофой. Йерай Альварес забил головой, а Нико Уильямс - четким ударом "щекой" - к обоим голам привели стандарты.
Nico Williams has now scored three goals in his last three games for Athletic Club.— Squawka Football (@Squawka) January 13, 2022
Two more to catch his brother Inaki for the season. pic.twitter.com/vwdft9yQl2
В текущем сезоне о проблемах Диего Симеоне и его "Атлетико" уже сказано много, так что повторяться не будем. Просто констатируем - выздоровлением даже не пахнет. Бильбао же, проявив характер, заслужил сыграть за Суперкубок против "Реала" - встреча пройдет в Эр-Рияде в воскресенье, 16 января. Мадрид, очевидно, фаворит, но не спешите хоронить басков - сегодня они убедительно доказали, что готовы биться до последнего.
1/2 финала Суперкубка Испании. Эр-Рияд. Стадион им. короля Фахда
"Атлетико" - "Атлетик" - 1:2
Голы: Симон, 62 (автогол) - Йерай, 77, Нико Уильямс, 82
"Атлетико": Облак - Врсалько, Хименес, Эрмосо - Кондогбья (де Пауль, 51) - Льоренте (Ренан Лоди, 46), Коке (Эррера, 84), Лемар (Матеус Кунья, 85), Карраско - Корреа (Суарес, 71), Феликс
"Атлетик": Симон - де Маркос, Йерай, Иньиго Мартинес, Баленсиага (Берчиче, 75) - Беренгер (Нико Уильямс, 70), Саррага, Дани Гарсия, Муниаин - Сансет (Рауль Гарсия, 70), Уильямс
Предупреждения: Врсалько, 90+1 - Иньиго Мартинес, 83, Весга, 90, Уильямс, 90+1
Удаление: Хименес, 90+4
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