Примера. Эльче - Вильярреал 1:0. Плохие новости для Эмери

Вообще это был один из самых скучных матчей 2022 года в Примере. Моментов не было от слова совсем, и даже банальные навесы в никуда операторам пришлось повторять по пару раз.

Для "Эльче" такой ход матча был хорошей новостью - хозяева вышли обороняться и сдерживать соперника как можно дальше от своих ворот. Атаки? С ними как повезет.

А вот "Вильярреал" с его-то атакующим потенциалом сильно разочаровал. За весь матч у "Подводники" дважды ударили в створ ворот усилиями Ереми Пино и все. Передачи Парехо не проходили, Жерар Морено растворился.

Кто-то скажет, что "Желтой субмарине" не хватило уехавших на КАН африканцев - навесы Орье, финты Чуквезе и голы Дья бы точно пришлись ко двору. Но постойте, это ведь только "Эльче"!

3 - Elche's Lucas Boyé has been involved in one goal in three LaLiga games in a row (two goals and one assist on aggregate) for the first time in his career. Inspired. pic.twitter.com/ybmkSornyD