Примера. Эльче - Вильярреал 1:0. Плохие новости для Эмери

Вообще это был один из самых скучных матчей 2022 года в Примере. Моментов не было от слова совсем, и даже банальные навесы в никуда операторам пришлось повторять по пару раз.

Для "Эльче" такой ход матча был хорошей новостью - хозяева вышли обороняться и сдерживать соперника как можно дальше от своих ворот. Атаки? С ними как повезет.

А вот "Вильярреал" с его-то атакующим потенциалом сильно разочаровал. За весь матч у "Подводники" дважды ударили в створ ворот усилиями Ереми Пино и все. Передачи Парехо не проходили, Жерар Морено растворился.

Кто-то скажет, что "Желтой субмарине" не хватило уехавших на КАН африканцев - навесы Орье, финты Чуквезе и голы Дья бы точно пришлись ко двору. Но постойте, это ведь только "Эльче"!

3 - Elche's Lucas Boyé has been involved in one goal in three LaLiga games in a row (two goals and one assist on aggregate) for the first time in his career. Inspired. pic.twitter.com/ybmkSornyD — OptaJose (@OptaJose) January 16, 2022

Наверное, справедливым исходом столь беззубой игры была бы нулевая ничья, но хозяевам улыбнулась удача. Лукасу Бойе - главному бомбардиру "Эльче" - "Подводники" дали не менее 3-4 секунд, чтобы подработать мяч и без помех пробить с линии штрафной. Конечно, аргентинец забил.

Нельзя так защищаться, да и атаковать тоже - уверены, Унаи Эмери это понимает. В таблице его "Вильярреал" лишь 8-й с 29 очками - не тот результат, которого ждут от победителя Лиги Европы.

Касательно "Эльче", то его дела идут на поправку. После второй кряду победы зелено-белые поднялись на 15-е место с 22 очками. С их ресурсами это почти сказочный показатель.

21-й тур. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"

"Эльче" - "Вильярреал" - 1:0

Гол: Бойе, 78

"Эльче": Бадиа - Баррахан, Верду, Диего Гонсалес, Мохика - Моренте (Хосан, 76), Маскарель, Гумбау (Марконе, 84), Милья - Каррильо, Лукас Перес (Бойе, 65)

"Вильярреал": Рульи - Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян - Мой Гомес (Жексон, 69), Капу, Парехо (Иборра, 85), Альберто Морено (Раба, 85) - Жерар Морено, Пино

Предупреждения: Верду, 10, Мохика, 87, Диего Гонсалес, 90+2, Милья, 90+3 - Парехо, 81, Капу, 90+2, Иборра, 90+3