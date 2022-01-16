Сонг: Мне сказали в Барсе, что я не буду играть, но мне было до #####, ведь я стал миллионером

Экс-хавбек каталонской "Барселоны" Александр Сонг вспомнил свой период карьеры в "блаугране".

"Когда "Барселона" предложила мне контракт, и я увидел, сколько заработаю, дважды думать не пришлось. Я считал, что мои жена и дети должны жить комфортно, когда я закончу играть.

Я встретился со спортивным директором "Барсы", он сказал мне, что я не буду играть много, но мне было до #####, ведь я понимал, что стану миллионером. Мне хотелось подружиться с большими людьми. Я мог позволить себе любые покупки и тусить ночи напролет.

Я приходил на тренировки в "Арсенале" и видел, как Тьерри Анри выходит из шикарной машины. Я любой ценой хотел заполучить себе такую же.

Я пришел к дилеру, подписал бумаги и обязался делать регулярные выплаты – так у меня появилась такая же машина, как у Короля Анри. Клянусь, через два месяца мне пришлось ее вернуть. Все мои деньги уходили на бензин. Я сказал: "Дайте мне "Тойоту", эта машина для меня перебор", – рассказал Сонг.