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Сонг: Мне сказали в Барсе, что я не буду играть, но мне было до #####, ведь я стал миллионером

Испания
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(1 голосов)

Камерунец рассказал об этапе в стане "сине-гранатовых"

Сонг: Мне сказали в Барсе, что я не буду играть, но мне было до #####, ведь я стал миллионером

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Новина українською

Экс-хавбек каталонской "Барселоны" Александр Сонг вспомнил свой период карьеры в "блаугране".

"Когда "Барселона" предложила мне контракт, и я увидел, сколько заработаю, дважды думать не пришлось. Я считал, что мои жена и дети должны жить комфортно, когда я закончу играть.

Я встретился со спортивным директором "Барсы", он сказал мне, что я не буду играть много, но мне было до #####, ведь я понимал, что стану миллионером. Мне хотелось подружиться с большими людьми. Я мог позволить себе любые покупки и тусить ночи напролет.

Я приходил на тренировки в "Арсенале" и видел, как Тьерри Анри выходит из шикарной машины. Я любой ценой хотел заполучить себе такую же.

Я пришел к дилеру, подписал бумаги и обязался делать регулярные выплаты – так у меня появилась такая же машина, как у Короля Анри. Клянусь, через два месяца мне пришлось ее вернуть. Все мои деньги уходили на бензин. Я сказал: "Дайте мне "Тойоту", эта машина для меня перебор", – рассказал Сонг.

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В статье: Александр Сонг Барселона
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Источник:
Daily Mail

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Комментарии (8)
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Broterhood
16.01.2022 в 21:08
Этой "новости" уже туча лет.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
16.01.2022 в 21:03
Обычный образ жизни чёрного. Ничего не меняется.
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0
0
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
16.01.2022 в 20:42
Вот так ФКБ и становилась банкротом...
Ответить
+3
0
Algrab (Костопiль)
16.01.2022 в 20:45
Гарна корівка барсілона...
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+2
0
Гданьск (Gdańsk)
16.01.2022 в 20:30
Аха )) вот это реально и есть обезьяна !!) Я не в коем случае не о цвете кожи !!)
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+4
0
Savage0059 (Kyiv)
16.01.2022 в 20:28
Идиот
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+2
0
avatar
El_Matador_73 (Одесса)
16.01.2022 в 20:45
По крайне мере он это осознал)) это молодость и большие бабки, мало кто устоит.
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0
0
football_soccer (Украина)
16.01.2022 в 21:01
большие ЛЕГКИЕ деньги , важно уточнить. Когда деньги легко достаются, цены им нет.
0
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