Испания
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Юмтити получил травму на тренировке
Игрок перенесет операцию
Защитник "Барселоны" Самуэль Юмтити получил травму на тренировке, информирует пресс-служба команды. У француза перелом пятой плюсневой кости правой ноги.
Завтра, 18 января, Юмтити перенесёт операцию. О сроках возвращения футболиста на поле "Барселона" не сообщает.
Напомним, несколько дней назад каталонский клуб продлил контракт с Юмтити до 30 июня 2026 года.
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Комментарии (5)
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oda1979 (Запорожье)
17.01.2022 в 19:20
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Барселиниус (землянин)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
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Loader (Днепр)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
17.01.2022 в 18:50
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