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Юмтити получил травму на тренировке

Испания
(1 голосов)

Игрок перенесет операцию

Юмтити получил травму на тренировке

Новина українською

Защитник "Барселоны" Самуэль Юмтити получил травму на тренировке, информирует пресс-служба команды. У француза перелом пятой плюсневой кости правой ноги.

Завтра, 18 января, Юмтити перенесёт операцию. О сроках возвращения футболиста на поле "Барселона" не сообщает.

Напомним, несколько дней назад каталонский клуб продлил контракт с Юмтити до 30 июня 2026 года.

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В статье: Барселона Самуэль Юмтити
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Комментарии (5)
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oda1979 (Запорожье)
17.01.2022 в 19:20
Ведущий игрок команды. Очень перспективный. Видимо медслужба клуба не справляется..
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Барселиниус (землянин)
17.01.2022 в 19:02
Закрепил так сказать контракт о продлении... Молодец! Ну и... кто там ещё Барсу не разводил? Ленгле? Араухо? В очередь, су.кины дети, в очередь...
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
17.01.2022 в 19:20
)))))))) в точку
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Loader (Днепр)
17.01.2022 в 18:19
Да что же такое с этими бл. французами. Ощущение, что с французскими игроками Барсе надо заканчивать. Пусть и Мбаппе где-нибудь в другом месте играет.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
17.01.2022 в 18:50
Вирус Дембеле, это ещё хуже covid.)
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