Примера. Алавес - Барселона 0:1. Сонно, стерильно, но три очка добыты

Вообще понятно, откуда у "Барсы" этот чугун в ногах. За неделю команда отбегала 240 минут против "Реала" и "Атлетика", и вдобавок оба триллера проиграла. Как тут взять силы?

С другой стороны, настолько пассивно играть все равно нельзя. Не выходят комбинации? Ну так навешивайте! Бейте издали! Фолите, в конце концов! Но ничего такого не наблюдалось.

86 минут команда Хави стерильно катала мяч, почти не угрожая воротам. До перерыва можно вспомнить лишь попытку Люка де Йонга головой и выстрел Феррана Торреса - оба мимо цели.

5 - @FCBarcelona are unbeaten in this @LaLigaEN season with Luuk de Jong in the starting XI (GP5 W2 D3), but the win percentage is the same without the Dutch as starter (40% - 6/15). Tulip. pic.twitter.com/9oEOnAPe9M — OptaJose (@OptaJose) January 23, 2022

Разговор с Хави в перерыве ничего не изменил. "Барса" контролировала мяч под 80% времени, но понятия не имела, что с ним делать. Абде и Дест вроде пытались оживлять игру дриблингом, но получалось плохо. Из опасного - лишь навес со штрафного в борьбу, когда Люк и Пике не затолкали мяч с трех метров.

"Алавес" едва за это не наказал в единственной за 90 минут достойной упоминания контратаке - Хоселу чудом промахнулся головой после навеса Хасона.

Наверное, справедливым результатом по такой игре стала бы ничья, но вовремя для "Барсы" вспомнил о талантах плеймейкера Жорди Альба - его черпачок на Феррана Торреса был прекрасен; Френки оставалось лишь поразить в ворота с пары метров.

2 - Ferrán Torres has provided two assists in his last three games in the Top 5 European Leagues, as many as in his previous 27 games between the Premier League and @LaLigaEN. Boosted. pic.twitter.com/mazAaR2QTX — OptaJose (@OptaJose) January 23, 2022

"Барса" убаюкала всех фанатов, не убедила игрой даже близко, но победила - это самое главное. В таблице у команды Хави теперь 35 очков - и это 5-е место. "Алавес" как был, так и остался 19-м с 17 баллами в копилке.

22-й тур. Виктория-и-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" - "Барселона" - 0:1

Гол: Френки де Йонг, 87

"Алавес": Пачеко - Падилья, Лагуардия, Лежен, Хави Лопес - Эскаланте, Пина (Мойя, 88) - Хасон, Понс (де ла Фуэнте, 72), Риоха (Эдгар Мендес, 90+1) - Хоселу

"Барселона": тер Штеген - Дест, Пике, Араухо, Альба - Френки де Йонг, Бускетс, Педри (Ленгле, 90) - Торрес, Люк де Йонг (Ютгла, 84), Абде (Нико Гонсалес, 71)