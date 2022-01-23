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Примера. Алавес - Барселона 0:1. Сонно, стерильно, но три очка добыты

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Этот матч мог убаюкать любого

Примера. Алавес - Барселона 0:1. Сонно, стерильно, но три очка добыты

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Lazkano/DeFodi Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Вообще понятно, откуда у "Барсы" этот чугун в ногах. За неделю команда отбегала 240 минут против "Реала" и "Атлетика", и вдобавок оба триллера проиграла. Как тут взять силы?

С другой стороны, настолько пассивно играть все равно нельзя. Не выходят комбинации? Ну так навешивайте! Бейте издали! Фолите, в конце концов! Но ничего такого не наблюдалось.

86 минут команда Хави стерильно катала мяч, почти не угрожая воротам. До перерыва можно вспомнить лишь попытку Люка де Йонга головой и выстрел Феррана Торреса - оба мимо цели.

Разговор с Хави в перерыве ничего не изменил. "Барса" контролировала мяч под 80% времени, но понятия не имела, что с ним делать. Абде и Дест вроде пытались оживлять игру дриблингом, но получалось плохо. Из опасного - лишь навес со штрафного в борьбу, когда Люк и Пике не затолкали мяч с трех метров.

"Алавес" едва за это не наказал в единственной за 90 минут достойной упоминания контратаке - Хоселу чудом промахнулся головой после навеса Хасона.

Наверное, справедливым результатом по такой игре стала бы ничья, но вовремя для "Барсы" вспомнил о талантах плеймейкера Жорди Альба - его черпачок на Феррана Торреса был прекрасен; Френки оставалось лишь поразить в ворота с пары метров.

"Барса" убаюкала всех фанатов, не убедила игрой даже близко, но победила - это самое главное. В таблице у команды Хави теперь 35 очков - и это 5-е место. "Алавес" как был, так и остался 19-м с 17 баллами в копилке.

22-й тур. Виктория-и-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" - "Барселона" - 0:1

Гол: Френки де Йонг, 87

"Алавес": Пачеко - Падилья, Лагуардия, Лежен, Хави Лопес - Эскаланте, Пина (Мойя, 88) - Хасон, Понс (де ла Фуэнте, 72), Риоха (Эдгар Мендес, 90+1) - Хоселу

"Барселона": тер Штеген - Дест, Пике, Араухо, Альба - Френки де Йонг, Бускетс, Педри (Ленгле, 90) - Торрес, Люк де Йонг (Ютгла, 84), Абде (Нико Гонсалес, 71)

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В статье: Барселона Алавес (Витория-Гастейс)
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Комментарии (25)
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йоперний театр (Наш футбол)
24.01.2022 в 00:02
Автор, иди разкажи им, как надо играть, проведи конференцию с Хави, может усльішит.
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+4
-3
sasha_lv (Львів)
24.01.2022 в 00:01
ну шо,середняк без моментів виграв,буває
Ответить
+2
-6
Algrab (Костопiль)
24.01.2022 в 00:01
Ще й з допомогою суддів...
Ответить
+1
-6
sasha_lv (Львів)
24.01.2022 в 00:04
так,тягнуть недоклуб за вуха,аж противно...
+1
-4
Algrab (Костопiль)
24.01.2022 в 00:06
Порівнюючи цю ригалівку з бойовою нічиєю Реалу- земля і Небо....
+1
-3
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
23.01.2022 в 23:59
Капец, никогда так не хотелось спать в 4 часа дня Победили и хорошо, даже не пропустили. Барселонцев с победой и как написал бы хорошо известный и уважаемый человек, тупым и слепым мадридасам сосать.
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+5
-5
Algrab (Костопiль)
24.01.2022 в 00:03
Як там справи у пєдріл в Лізі Чемпіонів, СК та КК? Ой, я ж забув...Ніяк...
Ответить
+1
-5
sasha_lv (Львів)
24.01.2022 в 00:06
блохастий,Харків це Україна?
Ответить
0
-3
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
24.01.2022 в 00:09
Да что вы прилипли ко мне? Я не даю, сосите мадридас у мадридаса.)
Ответить
+1
-1
Algrab (Костопiль)
24.01.2022 в 00:11
Відповідай, гей! Як справи банкротів у вищеперечислених турнірах???
0
-2
sasha_lv (Львів)
24.01.2022 в 00:13
ось і попєрло нутро псевдоамериканця-кота блохастого.....пєдрила...
Ответить
0
-1
Algrab (Костопiль)
24.01.2022 в 00:15
На ніч нутро його гейське виповзає в повній "красі"...
0
-1
avatar
Loader (Днепр)
23.01.2022 в 23:55
Многого ли нам ждать сейчас? Получилось, ну и хорошо.
Ответить
+5
-5
sasha_lv (Львів)
23.01.2022 в 23:57
тобі вжє чєкати нема чого,печінці пєсдєтс...
Ответить
+3
-5
avatar
Loader (Днепр)
24.01.2022 в 00:00
Новоявленный Сашко. Витек ты или не Витек? Вот в чем вопрос. Но долб.еб ты однозначно.
+5
-4
sasha_lv (Львів)
24.01.2022 в 00:03
вантажник -це для тебе вища ступень розвитку,синяк
+3
-4
Algrab (Костопiль)
23.01.2022 в 23:54
Продажний VAR...Алавес мав вигравати в пєдріл з рахунком 2-0...
Ответить
+3
-6
avatar
Loader (Днепр)
23.01.2022 в 23:55
Ты, естественно, идешь нах.
Ответить
+5
-5
Algrab (Костопiль)
23.01.2022 в 23:55
Ти також...
+4
-5
avatar
Loader (Днепр)
23.01.2022 в 23:56
Пропущу тебя.
+5
-5
Algrab (Костопiль)
23.01.2022 в 23:56
Ти вже там давно...
+4
-5
avatar
Loader (Днепр)
23.01.2022 в 23:57
На твоей голове.
+5
-5
Algrab (Костопiль)
23.01.2022 в 23:58
Знову випив?
+4
-5
avatar
Loader (Днепр)
23.01.2022 в 23:58
"Остановитесь."(с)
+5
-5
Algrab (Костопiль)
24.01.2022 в 00:07
Все ж таки випив...
+2
-1


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