Примера. Алавес - Барселона 0:1. Сонно, стерильно, но три очка добыты

Вообще понятно, откуда у "Барсы" этот чугун в ногах. За неделю команда отбегала 240 минут против "Реала" и "Атлетика", и вдобавок оба триллера проиграла. Как тут взять силы?

С другой стороны, настолько пассивно играть все равно нельзя. Не выходят комбинации? Ну так навешивайте! Бейте издали! Фолите, в конце концов! Но ничего такого не наблюдалось.

86 минут команда Хави стерильно катала мяч, почти не угрожая воротам. До перерыва можно вспомнить лишь попытку Люка де Йонга головой и выстрел Феррана Торреса - оба мимо цели.

5 - @FCBarcelona are unbeaten in this @LaLigaEN season with Luuk de Jong in the starting XI (GP5 W2 D3), but the win percentage is the same without the Dutch as starter (40% - 6/15). Tulip. pic.twitter.com/9oEOnAPe9M

Разговор с Хави в перерыве ничего не изменил. "Барса" контролировала мяч под 80% времени, но понятия не имела, что с ним делать. Абде и Дест вроде пытались оживлять игру дриблингом, но получалось плохо. Из опасного - лишь навес со штрафного в борьбу, когда Люк и Пике не затолкали мяч с трех метров.

"Алавес" едва за это не наказал в единственной за 90 минут достойной упоминания контратаке - Хоселу чудом промахнулся головой после навеса Хасона.

Наверное, справедливым результатом по такой игре стала бы ничья, но вовремя для "Барсы" вспомнил о талантах плеймейкера Жорди Альба - его черпачок на Феррана Торреса был прекрасен; Френки оставалось лишь поразить в ворота с пары метров.

2 - Ferrán Torres has provided two assists in his last three games in the Top 5 European Leagues, as many as in his previous 27 games between the Premier League and @LaLigaEN. Boosted. pic.twitter.com/mazAaR2QTX