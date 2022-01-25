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Месси поужинал с Хави и экс-партнерами по Барселоне в каталонском ресторане
Старые друзья собрались вместе
Getty Images / Global Images Ukraine
В понедельник, 24 января, аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси поужинал вместе с главным тренером "Барселоны", а также несколькими подопечными Хави Эрнандеса. Как сообщает источник, компания собралась в одном из каталонских ресторанов.
По информации испанской прессы, Месси покинул заведение вместе с женой и Серхио Бускетсом, возле ресторана их подловила группа журналистов. Также на ужине, помимо Хави и Бускетса, присутствовал Жорди Альба.
Главный редактор издания Marca оперативно заявил, что встреча не имеет никакого отношения к потенциальному возвращению Месси в "Барселону". Это был просто ужин, который футболисты и тренер запланировали как друзья.
????️ Messi abandona el restaurante de Barcelona junto a su mujer y su excompañero @5sergiob— El Partidazo de COPE (@partidazocope) January 24, 2022
✒️ Firma incluso camisetas del @FCBarcelona
???? @victor_nahe
???? #PartidazoCOPE pic.twitter.com/zDqrGu2jaf
Напомним, Месси не был вызван в сборную Аргентины на матчи отборочного турнира чемпионата мира против Чили и Колумбии, Лионель только оправился от коронавируса.
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