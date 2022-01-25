  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Месси поужинал с Хави и экс-партнерами по Барселоне в каталонском ресторане
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Месси поужинал с Хави и экс-партнерами по Барселоне в каталонском ресторане

Испания
(1 голосов)

Старые друзья собрались вместе

Месси поужинал с Хави и экс-партнерами по Барселоне в каталонском ресторане

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В понедельник, 24 января, аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси поужинал вместе с главным тренером "Барселоны", а также несколькими подопечными Хави Эрнандеса. Как сообщает источник, компания собралась в одном из каталонских ресторанов.

По информации испанской прессы, Месси покинул заведение вместе с женой и Серхио Бускетсом, возле ресторана их подловила группа журналистов. Также на ужине, помимо Хави и Бускетса, присутствовал Жорди Альба.

Главный редактор издания Marca оперативно заявил, что встреча не имеет никакого отношения к потенциальному возвращению Месси в "Барселону". Это был просто ужин, который футболисты и тренер запланировали как друзья.

Напомним, Месси не был вызван в сборную Аргентины на матчи отборочного турнира чемпионата мира против Чили и Колумбии, Лионель только оправился от коронавируса.

Читайте такжеСегодня отмечает День рождения главный тренер Барселоны Хави Эрнандес

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Серхио Бускетс Хорди Альба Хави Эрнандес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
besoccer.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...