Барселона рассматривает подписание форварда Арсенала

Каталонская "Барселона" работает над подписанием габонского форварда "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга.

Боссы клуба стали рассматривать такой вариант, потому что "Атлетико" заблокировал переход в "Барселону" Альваро Мораты. Напомним, сейчас испанец играет за "Ювентус" на правах аренды.

Однако, для того, чтобы осуществить трансфер Обамеянга, "блаугране" нужен уход вингера Усмана Дембеле, чтобы не нарушить правила фэйр-плей.