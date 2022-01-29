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Барселона рассматривает подписание форварда Арсенала
Клуб ищет усиление
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Каталонская "Барселона" работает над подписанием габонского форварда "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга.
Боссы клуба стали рассматривать такой вариант, потому что "Атлетико" заблокировал переход в "Барселону" Альваро Мораты. Напомним, сейчас испанец играет за "Ювентус" на правах аренды.
Однако, для того, чтобы осуществить трансфер Обамеянга, "блаугране" нужен уход вингера Усмана Дембеле, чтобы не нарушить правила фэйр-плей.
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Источник:Mundo Deportivo
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