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Барселона рассматривает подписание форварда Арсенала

Испания
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Клуб ищет усиление

Барселона рассматривает подписание форварда Арсенала

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Каталонская "Барселона" работает над подписанием габонского форварда "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга.

Боссы клуба стали рассматривать такой вариант, потому что "Атлетико" заблокировал переход в "Барселону" Альваро Мораты. Напомним, сейчас испанец играет за "Ювентус" на правах аренды.

Однако, для того, чтобы осуществить трансфер Обамеянга, "блаугране" нужен уход вингера Усмана Дембеле, чтобы не нарушить правила фэйр-плей.

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В статье: Арсенал (Лондон) Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг
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Источник:
Mundo Deportivo

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