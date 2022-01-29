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Педри: Мы на пути к большим успехам в будущем

Испания
(1 голосов)

Игрок оптимистично смотрит вперед

Педри: Мы на пути к большим успехам в будущем

фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Хавбек "Барселоны" Педри дал комментарий о работе под руководством наставника команды Хави:

"Для меня, как для болельщика "Барсы", работа с ним – это повод для гордости, как для футболиста, для полузащитника – привилегия.

Я не был знаком с Хави прежде и каждый день убеждаюсь в том, что мало кто понимает футбол так, как он, хотя сомнений в этом и не было. Для меня очевидно то, что мы многое от него узнаем и сможем прибавить, и это касается как команды в целом, так и футболистов по отдельности. Нас ждет много радостных мгновений с ним и с командой, которую он строит.

Я уверен, что мы на пути к большим успехам в будущем. Этот клуб всегда должен бороться за все трофеи", – сказал Педри.

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В статье: Барселона Хави Педри
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Источник:
Marca

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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарница)
29.01.2022 в 20:11
Смотрите не заблудитесь, на пути к большим успехам.
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Dr. House (Поділля)
29.01.2022 в 20:04
. Две победы в кубках в этом году вы уже одержали))). Осталось ещё немного пути к следующим трофеям
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