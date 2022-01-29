Педри: Мы на пути к большим успехам в будущем

Хавбек "Барселоны" Педри дал комментарий о работе под руководством наставника команды Хави:

"Для меня, как для болельщика "Барсы", работа с ним – это повод для гордости, как для футболиста, для полузащитника – привилегия.

Я не был знаком с Хави прежде и каждый день убеждаюсь в том, что мало кто понимает футбол так, как он, хотя сомнений в этом и не было. Для меня очевидно то, что мы многое от него узнаем и сможем прибавить, и это касается как команды в целом, так и футболистов по отдельности. Нас ждет много радостных мгновений с ним и с командой, которую он строит.

Я уверен, что мы на пути к большим успехам в будущем. Этот клуб всегда должен бороться за все трофеи", – сказал Педри.