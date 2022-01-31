Тренерская лицензия Карло Анчелотти: глупость УЕФА или насущная потребность?

31-го декабря 2021-го года истек срок действия тренерской лицензии Карло Анчелотти, и с тех пор прошел уже месяц. В связи с этим, УЕФА направил ему официальное письмо с требованием пройти должные экзамены для возобновления лицензии. Иначе запретит ему находиться на скамье запасных мадридского "Реала" уже в ближайших матчах.

Такое письмо вызвало бурную реакцию среди журналистов и болельщиков, почти поголовно в духе насмешек над УЕФА. Общую линию поддержала и испанская Федерация Футбола, заявив, что тренеру калибра Анчелотти не нужны никакие экзамены после 1200 матчей в качестве главного тренера в ведущих лигах и 21-го выигранного трофея. Моя же реакция на письмо УЕФА абсолютно противоположна общей, и её я постараюсь объяснить.

Видел ли вообще кто-то из смеющихся темы, по которым экзаменуют тренеров? Честно признаюсь, я не нашел примера такого экзамена в сети, что логично. Зато на официальном сайте УЕФА нашёл описание курса УЕФА Про, который от Анчелотти и требуют подтвердить своего рода семинаром и экзаменом. Как нередко требуют от представителей различных профессий, например, бухгалтеров, адвокатов, врачей. Итак, привожу отдельные цитаты из описания курса Про.

Курс обучает тренера:

- сохранять правильный баланс между профессиональной и личной жизнью игроков

- работать с профессиональными футболистами с различными культурными особенностями, возрастом и опытом

- правильно реагировать на все факторы, влияющие на командные выступления - СМИ, агенты игроков, болельщики, скауты, спортивная этика и т.д.

- знакомству с работой клубного менеджмента - президента, Совета Директоров, спортивного директора

- работать над развитием команды в сотрудничестве с техническим, медицинским и исполнительным персоналом

- умению выбирать путь физической и ментальной подготовки команды в сотрудничестве с аналитиками, тренерами по физподготовке, научными исследователями спорта, медицинскими и другими специалистами

Что видно из этих цитат? То, что тренер должен разбираться на определенном уровне в медицине, в том числе физиологии, в психологии, в социологии, даже в экономике и исследованиях медиа и соцсетей. Тем более сейчас, во времена коронавируса, когда физиология, социология, психология игроков, экономика, медиа претерпевают огромные изменения чуть ли не с каждой волной пандемии, когда нужно уметь руководить в совершенно другой обстановке игроками, готовыми и не готовыми на совершенно разных физических и психологических уровнях.

Во времена короны критически важно руководить составом, назначать план тренировок, сборов, матчей команды и отдельных игроков согласно их текущему состоянию, осторожно подводить к игре после перенесенного заболевания. Все это два года назад не было нужно и не было известно тренерам. Теперь же критически важно проверить способность тренеров работать в такой ситуации, их знания в такой ситуации. Из-за огромных денег, влияния агентов и пандемии футбол изменился до неузнаваемости, и ему нужно учиться практически заново.

Говорят, что Жозе Моуриньо отстал от современного футбола, не успевает за ним, не понимает его. Что Фабио Капелло ушел из футбола, а Маурицио Сарри хочет уйти, поскольку не способны работать с 30-ю миллионерами и армией их приближенных (Сарри заявил это прямо). Что Франк Райкард и Чезаре Пранделли ушли, не выдержав психологического давления. Если им нужна помощь, которую способны предоставить на семинаре, то почему не нужна Анчелотти? Почему не проверить экзаменом, не угрожает ли Карло и другим наставникам то же, что Пранделли?

В двух из трех своих предыдущих команд - "Баварии" и "Наполи" - Анчелотти не сумел удержать контроль над игроками, не предотвратил их разделение на лагеря. Из-за чего и был уволен. В "Наполи" игроки в итоге даже взбунтовались. Не означает ли это, что Карло есть чему поучиться на семинаре или отвечая на социологические и психологические вопросы экзамена? Не означают ли эпидемии травм защитников "Наполи" и мадридского "Реала" то, что ему и его штабам нужно кое-что перепроверить в медицинском плане?

Кстати, он ведь и Лигу Чемпионов не выигрывал восемь лет. Даже в финале не был. Не означает ли это, что несколько отстал от современного футбола?

Ну и если попытаться прямо реагировать на совершенно демагогское заявление: "Тренеру такого калибра не нужны экзамены и лицензии". Какого именно? Какой критерий? Выиграть три Кубка Чемпионов? Или одного достаточно? Или тысячи матчей в Топ-лигах достаточно? Или десяти трофеев? Или любому тренеру Топ-клубов не нужна лицензия? Зачем создавать бардак, зачем культивировать беззаконие?

Все лучшие игроки и лучшие тренеры заявляют, что постоянно пытаются учиться, развиваться, перепроверять себя, экзаменовать себя. Игроки нанимают личных тренеров, тренеры ездят на стажировки. И правильно делают. Глупо считать, что кто-то в какой-либо отрасли знает все. Именно с мании всезнайки и начинается стагнация личности.