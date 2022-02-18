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Фанаты Эспаньола: Пике – козел, у Шакиры есть хвост, твой сын – от Вакасо, а ты п****
На команду подали жалобу
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Фанаты "Эспаньола" оскорбляли Жерара Пике, его жену Шакиру и выкрикивали оскорбительные кричалки в адрес соперников во время матча с "Барселоной"(2:2). Ла Лига составила жалобу.
Сообщается, что Ла Лига составила жалобу о произошедшем и направила её в комиссию по насилию Королевской испанской футбольной федерации.
Всего было насчитано 14 случаев различных оскорбительных кричалок. 8 раз фанаты "Эспаньола" скандировали "puta Barça".
В отношении Пике 4 раза звучала следующая кричалка: "Пике – козел, у Шакиры есть хвост, твой сын – от Вакасо, а ты п****".
Всего было идентифицировано около 800 болельщиков, которые расположились в секторах рядом друг с другом, которые скандировали кричалки.
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