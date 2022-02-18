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Фанаты Эспаньола: Пике – козел, у Шакиры есть хвост, твой сын – от Вакасо, а ты п****

Испания
(2 голосов)

На команду подали жалобу

Фанаты Эспаньола: Пике – козел, у Шакиры есть хвост, твой сын – от Вакасо, а ты п****

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Фанаты "Эспаньола" оскорбляли Жерара Пике, его жену Шакиру и выкрикивали оскорбительные кричалки в адрес соперников во время матча с "Барселоной"(2:2). Ла Лига составила жалобу.

Сообщается, что Ла Лига составила жалобу о произошедшем и направила её в комиссию по насилию Королевской испанской футбольной федерации.

Всего было насчитано 14 случаев различных оскорбительных кричалок. 8 раз фанаты "Эспаньола" скандировали "puta Barça".

В отношении Пике 4 раза звучала следующая кричалка: "Пике – козел, у Шакиры есть хвост, твой сын – от Вакасо, а ты п****".

Всего было идентифицировано около 800 болельщиков, которые расположились в секторах рядом друг с другом, которые скандировали кричалки.

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В статье: Барселона Шакира Эспаньол (Барселона) Жерар Пике
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Источник:
mundodeportivo.com

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Комментарии (6)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
18.02.2022 в 22:49
А что оскорбительного в puta Barça?
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0
-1
metall5291 (Kharkiv)
18.02.2022 в 22:37
Интересные ребята живут в Барселоне
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+2
-2
Весела Дача (Кривий Ріг)
18.02.2022 в 22:36
Хто такой Вакасо? Негр что ли?
Ответить
0
-1
Dimka26 (Чернигов)
18.02.2022 в 22:37
если следовать логике, любовник Шакиры.
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0
-1
Dimka26 (Чернигов)
18.02.2022 в 22:38
а если следовать Википедии - африкаснкий игрок. хммм
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0
-1
sasha_lv (Львів)
18.02.2022 в 22:10
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+1
-1


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