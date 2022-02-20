У Бензема 301 результативное действие за Реал. За последние 50 лет больше только у Роналду и Рауля

У форварда мадридского "Реала" Карима Бензема 301 результативное действие за клуб в матчах Ла Лиги. Француз забил 210 голов и отдал 91 ассист. За последние 50 лет среди игроков "Реала" только Криштиану Роналду и Рауль Гонсалес сделали больше результативных действий. У португальца их 399, у испанца – 311.

Криштиану Роналду: 399 = 311 голов + 88 ассистов;

Рауль: 311 = 228 голов + 83 ассиста;

Бензема: 301 = 210 голов + 91 ассист.

В матче против "Алавеса" Карим Бензема забил пенальти, а также отдал две голевые передачи. "Реал" победил со счетом 3:0.