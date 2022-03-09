Барселона уверена в трансфере Холанда

"Барселона" не сомневается в переходе нападающего "Боруссии" Дортмунд Эрлинга Холанда, сообщает Diario Sport. Агент норвежца Мино Райола также хочет чтобы его клиент оказался в "Барсе".

Сообщается, что представители клуба, пообщавшись с игроком и его окружением, сделали вывод, что Холанд хотел бы перейти в "Барселону" следующим летом.

Норвежца привлекает стиль игры "Барселоны", проект клуба, а также перспектива выступления под руководством Хави.

Согласно плану клуба платежи в размере 250 миллионов будут разбиты на несколько лет.

"Реал", в свою очередь, подписав Килиана Мбаппе, не будет тратить баснословные деньги на Холанда, поэтому каталонцы не видят в них соперника.

В этом сезоне Эрлинг провел за "Боруссию" 20 матчей, забил 23 гола и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего норвежца в 150 миллионов долларов.