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Бетис разминался в футболке в цветах украинского флага перед матчем с Айнтрахтом
Финалист кубка Испании выражает поддержку украинскому народу
Фото: twitter.com/RealBetis
"Бетис" вышел на предматчевую разминку матча с "Айнтрахтом" (1:2, первый тайм) вышел в нестандартной форме – в цветах украинского флага.
О предстоящей акции клуб предупредил в инстаграм.
Напомним, что ранее с открытой поддержкой Украины перед матчами выступали такие клубы как "Манчестер Сити" и "Эвертон", в которых выступают украинские защитники.
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