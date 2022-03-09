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Бетис разминался в футболке в цветах украинского флага перед матчем с Айнтрахтом

Испания
(2 голосов)

Финалист кубка Испании выражает поддержку украинскому народу

Бетис разминался в футболке в цветах украинского флага перед матчем с Айнтрахтом

Фото: twitter.com/RealBetis

Новина українською

"Бетис" вышел на предматчевую разминку матча с "Айнтрахтом" (1:2, первый тайм) вышел в нестандартной форме – в цветах украинского флага.

О предстоящей акции клуб предупредил в инстаграм.

Напомним, что ранее с открытой поддержкой Украины перед матчами выступали такие клубы как "Манчестер Сити" и "Эвертон", в которых выступают украинские защитники.

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В статье: Бетис (Севилья) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) война с Россией
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