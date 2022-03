Примера. Реал - Барселона 0:4. Полуторачасовое унижение Мадрида

"Барселона" три года не побеждала "Реал", и вот наступило время мстить.

Каталонцы идеально использовали момент, когда они на пике формы, а "Реал" остался без Карима Бензема - то есть, без нападения.

В отсутствие травмированного француза Карло Анчелотти начал экспериментировать. В первом тайме схема Мадрида напоминала, скорее, 4-2-4. Если бы "Реал" выиграл - с утра вышел бы миллион статей о тактическом гении итальянца. Но он проиграл.

И как проиграл! Описывать происходившее сегодня на "Бернабеу" нет никакого смысла - на поле была только одна команда. Единственное, чем сегодня запомнился "Реал" - километровыми дырами в защите и еще смешной симуляцией Винисиуса в середине первого тайма. Стадион свистел так, что хотелось выключить звук.

2 - Ousmane Dembélé ???????? is the second @FCBarcelona player to provide two assists in a first half of #ElClásico at the Santiago Bernabéu in all competitions in the 21st century, after Xavi Hernández ???????? in May 2009. Stellar. pic.twitter.com/z1Oos803bP

"Барса" же после стартовой притирки к необычной формации хозяев примерно с 20-25-й минуты начала творить. Первым делом сработала еще дортмундская связка Дембеле - Обамеянг: француз навесил, габонец головой забил.

Ближе к перерыву счет удвоил Араухо после банальной подачи Усмана с углового - Милитао и Алаба позволили Рональду вклиниться аккурат между собой.

После перерыва избиение продолжила идеальная (и пижонская) комбинация с выводом на ворота Феррана Торреса, а завершил дело все тот же Обамеянг в контратаке. Арбитры поначалу просигнализировали офсайд, но VAR не обманешь - Алаба задержался и удержал в игре Феррана, который выступил ассистентом.

3 - @FCBarcelona's Pierre-Emerick Aubameyang ???????? is the first player to be directly involved in three goals in his first appearance in #ElClásico in all competitions in the 21st century (two goals and an assist). Impressive. pic.twitter.com/b8HIZYFEKP