Примера. Реал - Барселона 0:4. Полуторачасовое унижение Мадрида

"Барселона" три года не побеждала "Реал", и вот наступило время мстить.

Каталонцы идеально использовали момент, когда они на пике формы, а "Реал" остался без Карима Бензема - то есть, без нападения.

В отсутствие травмированного француза Карло Анчелотти начал экспериментировать. В первом тайме схема Мадрида напоминала, скорее, 4-2-4. Если бы "Реал" выиграл - с утра вышел бы миллион статей о тактическом гении итальянца. Но он проиграл.

И как проиграл! Описывать происходившее сегодня на "Бернабеу" нет никакого смысла - на поле была только одна команда. Единственное, чем сегодня запомнился "Реал" - километровыми дырами в защите и еще смешной симуляцией Винисиуса в середине первого тайма. Стадион свистел так, что хотелось выключить звук.

2 - Ousmane Dembélé ???????? is the second @FCBarcelona player to provide two assists in a first half of #ElClásico at the Santiago Bernabéu in all competitions in the 21st century, after Xavi Hernández ???????? in May 2009. Stellar. pic.twitter.com/z1Oos803bP — OptaJose (@OptaJose) March 20, 2022

"Барса" же после стартовой притирки к необычной формации хозяев примерно с 20-25-й минуты начала творить. Первым делом сработала еще дортмундская связка Дембеле - Обамеянг: француз навесил, габонец головой забил.

Ближе к перерыву счет удвоил Араухо после банальной подачи Усмана с углового - Милитао и Алаба позволили Рональду вклиниться аккурат между собой.

После перерыва избиение продолжила идеальная (и пижонская) комбинация с выводом на ворота Феррана Торреса, а завершил дело все тот же Обамеянг в контратаке. Арбитры поначалу просигнализировали офсайд, но VAR не обманешь - Алаба задержался и удержал в игре Феррана, который выступил ассистентом.

3 - @FCBarcelona's Pierre-Emerick Aubameyang ???????? is the first player to be directly involved in three goals in his first appearance in #ElClásico in all competitions in the 21st century (two goals and an assist). Impressive. pic.twitter.com/b8HIZYFEKP — OptaJose (@OptaJose) March 20, 2022

И это все с такой легкостью, таким превосходством - было ощущение, будто это не Эль Класико, а выезд "Барсы" в Кадис или Гранаду. Те же Обамеянг, Ферран и Дембеле могли доводить счет до совсем неприличного, но промазали. Хави, однако, не печалился, а аплодировал. Сегодня его день - он вернул миру ту "Барсу", которую мы потеряли в эпоху коронавируса.

В таблице Ла Лиги каталонцы идут третьими с 54 очками, но это неважно. Главные победы этой "Барсы" еще впереди - половина текущего сезона ушла на перестройку. "Реал" же остается лидером с 66 очками, однако вряд ли прямо сейчас это его сильно радует. Такая оплеуха от заклятого врага забудется еще очень и очень нескоро.

29-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Барселона" - 0:4

Голы: Обамеянг, 29, 51, Араухо, 38, Ферран Торрес, 47

"Реал": Куртуа - Карвахаль (Камавинга, 46), Милитао, Алаба, Начо (Васкес, 63) - Кроос (Мариано, 46), Каземиро - Родриго (Асенсио, 63), Модрич, Вальверде, Винисиус

"Барселона": тер Штеген - Араухо, Пике, Эрик Гарсия, Альба (Дани Алвес, 86) - Френки де Йонг (Гави, 71), Бускетс, Педри (Нико Гонсалес, 86) - Дембеле (Траоре, 80), Обамеянг (Депай, 71), Ферран Торрес

Предупреждения: Кроос, 22, Модрич, 63, Камавинга, 82, Васкес, 88 - Френки де Йонг, 26, Бускетс, 31, Альба, 74, Нико Гонсалес, 88