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Примера. Реал - Барселона 0:4. Полуторачасовое унижение Мадрида

Испания
(2 голосов)

Что это было?!

Примера. Реал - Барселона 0:4. Полуторачасовое унижение Мадрида

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" три года не побеждала "Реал", и вот наступило время мстить.

Каталонцы идеально использовали момент, когда они на пике формы, а "Реал" остался без Карима Бензема - то есть, без нападения.

В отсутствие травмированного француза Карло Анчелотти начал экспериментировать. В первом тайме схема Мадрида напоминала, скорее, 4-2-4. Если бы "Реал" выиграл - с утра вышел бы миллион статей о тактическом гении итальянца. Но он проиграл.

И как проиграл! Описывать происходившее сегодня на "Бернабеу" нет никакого смысла - на поле была только одна команда. Единственное, чем сегодня запомнился "Реал" - километровыми дырами в защите и еще смешной симуляцией Винисиуса в середине первого тайма. Стадион свистел так, что хотелось выключить звук.

"Барса" же после стартовой притирки к необычной формации хозяев примерно с 20-25-й минуты начала творить. Первым делом сработала еще дортмундская связка Дембеле - Обамеянг: француз навесил, габонец головой забил.

Ближе к перерыву счет удвоил Араухо после банальной подачи Усмана с углового - Милитао и Алаба позволили Рональду вклиниться аккурат между собой.

После перерыва избиение продолжила идеальная (и пижонская) комбинация с выводом на ворота Феррана Торреса, а завершил дело все тот же Обамеянг в контратаке. Арбитры поначалу просигнализировали офсайд, но VAR не обманешь - Алаба задержался и удержал в игре Феррана, который выступил ассистентом.

И это все с такой легкостью, таким превосходством - было ощущение, будто это не Эль Класико, а выезд "Барсы" в Кадис или Гранаду. Те же Обамеянг, Ферран и Дембеле могли доводить счет до совсем неприличного, но промазали. Хави, однако, не печалился, а аплодировал. Сегодня его день - он вернул миру ту "Барсу", которую мы потеряли в эпоху коронавируса.

В таблице Ла Лиги каталонцы идут третьими с 54 очками, но это неважно. Главные победы этой "Барсы" еще впереди - половина текущего сезона ушла на перестройку. "Реал" же остается лидером с 66 очками, однако вряд ли прямо сейчас это его сильно радует. Такая оплеуха от заклятого врага забудется еще очень и очень нескоро.

29-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Барселона" - 0:4

Голы: Обамеянг, 29, 51, Араухо, 38, Ферран Торрес, 47

"Реал": Куртуа - Карвахаль (Камавинга, 46), Милитао, Алаба, Начо (Васкес, 63) - Кроос (Мариано, 46), Каземиро - Родриго (Асенсио, 63), Модрич, Вальверде, Винисиус

"Барселона": тер Штеген - Араухо, Пике, Эрик Гарсия, Альба (Дани Алвес, 86) - Френки де Йонг (Гави, 71), Бускетс, Педри (Нико Гонсалес, 86) - Дембеле (Траоре, 80), Обамеянг (Депай, 71), Ферран Торрес

Предупреждения: Кроос, 22, Модрич, 63, Камавинга, 82, Васкес, 88 - Френки де Йонг, 26, Бускетс, 31, Альба, 74, Нико Гонсалес, 88

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Комментарии (37)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
21.03.2022 в 00:41
Одного гола не вистачило до маніти. Ах...
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Дoбрый (землянин)
21.03.2022 в 00:25
Критикуйте меня, хлопцы, критикуйте. И после матча с Севильей критикуйте...
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hrdhrd (Украина)
21.03.2022 в 00:13
А Хави молодец. Принял разрушенную команду, точечно доукомплектовал состав, причем не Мбаппе и Холандами, дал игровую практику молодежи, наплевал на тики-таку, поставил современный футбол, и вуаля. Даже Дембеле забегал, а списанный всеми Обамеянг забил 7 в 7 матчах. Конечно, для Баварии, Сити, Ливерпуля может Барселона и не станет аргументом, но для Ла Лиги уже все готово. В следующем году будет заруба.
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Spokoyno (Київ)
21.03.2022 в 00:10
Створити біля ДВАДЦЯТИ моментів на полі РЕАЛьно солідного клубу Та забити "свої чотири"... Не очікував! Тепер зрозуміло, чому "ледь проповзли" з турками І незрозуміло, чому так вальяжно починали грати господарі. Може сподівались, що гості "здохнуть" після 75 PS Тепер по суддям... ЧОМУ не нагородили карткою Вінісіуса?!? Спочатку він впав на м'яч на ноги стоячому тер Штегену та став вимагати пенальті, потім декілька разів нападав на арбітра! Піке в минулому турі за таке базікання був же нагороджений! Олег дійсно цікаво почитати ваші "виправдання" про фізрука та Бускетс проти сильного клубу не тягне А ще Барселона включилася за боротьбу за срібло.
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Loader (Днепр)
21.03.2022 в 00:16
Вот. Получает Олег справедливую критику. А Винисиус действительно нарывался, непонятно зачем.
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hrdhrd (Украина)
21.03.2022 в 00:17
Да Винисиус всегда провоцирует соперников. А насчет вальяжной игры, тут тренер должен настраивать, раз сами не могут. Или их Бензема всегда будет вытаскивать и мотивировать? Но лично я это вижу так, что Анчелотти в конец обнаглел, и решил, что щя мы их и без нападающего обыграем. Не вышло))
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Дoбрый (землянин)
21.03.2022 в 00:21
Ну Хави наверное меня таки читает... и сегодня в тикисраку не играл. По Бусе от своих слов не отказываюсь, его жёлтая после явного захвата реаловца моим недавним словам про него подтверждение. Его прошли, как ножом сквозь масло.
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oda1979 (Запорожье)
21.03.2022 в 00:00
перед игрой ставил на Барселону. Папа Карло жутко перемудрил. Играть без напа и заставлять бегать Модрича в высоком прессинге?? Человек Родриго действительно футболист?? Кросс уже чистый эпик фэйл. Каталонцы абсолютно заслуженно победили.
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hrdhrd (Украина)
21.03.2022 в 00:04
Да тут хоть не 6-0 и на том спасибо, просто разорвали. А Карло да, или на него так подействовало то, что его упрекали в низком блоке против Барселоны в двух матчах, или он просто решил, что кого ни выпусти, все равно победим. Почему-то Галатасарай в двух матчах как-то оборонялся, а тут великие победители пижонского ПСЖ не смогли. Пересу пора задуматься, кому он собирается доверять построение новой команды с Мбаппе. И нужен ли сюда Холанд, когда деда Карвахаля рвет любая маломальски сильная команда, Кроос просто уже не подходит ни под прессинг, ни под автобусы, а Модричу 36 лет. Ну и без Бензема Реал бы сражался за 4 место в Ла Лиге.
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Loader (Днепр)
21.03.2022 в 00:13
Да. Может стоит Пересу побеспокоиться и об осовременивании тренерской мысли, благо выбор есть пока. Типа Тен Хага. Правда, и МЮ мучительно бегает глазами по претендентам.
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hrdhrd (Украина)
21.03.2022 в 00:15
Лично мне бы хотелось Нагельсмана, но кто ж его отпустит. А Тен Хааг, все же выбор опасный, неизвестно как у него пойдет в топ-клубе.
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Loader (Днепр)
21.03.2022 в 00:19
Нагельсман тоже пришел из ниоткуда. Снизу длинной лестницы, перепрыгивая через ступеньки. Может, и стоит попробовать. Тем более, думаю, мешки денег не понадобятся. Пора прекращать имена собирать среди тренеров.
+1
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hrdhrd (Украина)
21.03.2022 в 00:27
Зная Переса, не будет тут никакого Тен Хаага)) Скорее Почеттино притащит
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Loader (Днепр)
21.03.2022 в 00:28
Это точно.
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Loader (Днепр)
21.03.2022 в 00:07
Согласен. Папа Карло какой-то миниавтобус попытался соорудить, как в первом матче с ПСЖ. Что там, что здесь получилась фигня. Непривычно было видеть, когда у РМ по пять человек в линии защиты оказывались.
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Дoбрый (землянин)
20.03.2022 в 23:58
Деклассацией Реала на его поле удовлетворён.
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0
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Кот2021 (Николаев)
20.03.2022 в 23:59
Ты так и не ответил: кто здесь физрук?
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0
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Loader (Днепр)
20.03.2022 в 23:59
Справедливый вопрос Олегу.
0
0
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Дoбрый (землянин)
21.03.2022 в 00:02
Там пониже ответил.
0
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hrdhrd (Украина)
20.03.2022 в 23:57
Мда. С победой фанатов Барселоны. Отличный мастер-класс от Хави по современному футболу для Анчелотти. Закрыть всех на базе на 3 дня, и на всех экранах крутить ржущего Обамеянга. Конечно, для чемпионата этот матч ничего толком не значит, 9 очков преимущества дотащат РМ до чемпионства, но выходить с отсутствием мотивации на матч против Барселоны - это как? Более позорного раскатывания Реала я и припомнить не могу, просто вышли ребята пешком походить, поулыбаться в новой форме к празднованию 120-летия клуба. Отпраздновали, молодцы. Ди Стефано, Хенто, Хуанито наверное в гробу перевернулись. Позорище
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Loader (Днепр)
20.03.2022 в 23:59
Так цвет формы из-за юбилея. А то я удивился, увидев их не в классике.
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0
0
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hrdhrd (Украина)
21.03.2022 в 00:00
Сначала на Манчестер Сити надели розовую хрень, проиграли. Теперь решили на Класико на Бернабеу нацепить черное. Я не суеверный, но эти эксперименты с формой заколебали.
+1
0
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Loader (Днепр)
21.03.2022 в 00:02
Напомнил ты мне "Кин-дза-дза": "Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели! А когда нет цели — нет будущего!"
+2
0
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hrdhrd (Украина)
21.03.2022 в 00:06
Да, у Реала каждый год есть такой комплект, в котором происходит позорище. То была темно-синяя форма, в которой ПСЖ 0-3 проиграли. Потом розовое чудо и 1-4 от Валенсии. В этом году думаю, неужели 3 комплекта и все удачные. "Нельзя этого так оставлять", - подумали в Адидас и сделали четвертый.
0
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
21.03.2022 в 00:39
Не шукай виправдовування у формі. В 2000 в чорній формі ЛЧ брали.
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0
0
Кот2021 (Николаев)
20.03.2022 в 23:56
Ну що, Олежа, и кто здесь физрук?
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0
0
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Дoбрый (землянин)
21.03.2022 в 00:01
Ну да, Хави растёт над собой, растёт...
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0
0
Кот2021 (Николаев)
21.03.2022 в 00:01
Вот так бы сразу
0
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Дoбрый (землянин)
21.03.2022 в 00:11
А всё почему? А всё потому, шо в тикисраку сегодня почти не играл. Вот и разорвали Реал, вот и Омама сработал.
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Loader (Днепр)
21.03.2022 в 00:25
Хави сам в интервью говорил, что прекрасно знает, как Обама работает на просторе, но приучает его играть в стиле Барселоны. Умению действовать в ограниченном пространстве, как умели Это'О и Суарес.
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Loader (Днепр)
20.03.2022 в 23:54
Развалом Реала удовлетворен. В-общем, что-то такое ожидалось, учитывая ход, который набрала Барселона. Ощущение, что это Барселона отдыхала 5 дней, а не Реал. И дело даже не в счете, а в безысходности, написанной на лицах игроков Реала.
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-2
Кот2021 (Николаев)
20.03.2022 в 23:58
Хотел плюсануть, а сработал минус
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0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
20.03.2022 в 23:53
Скажу так: в мирний час я б написав зовсім інший коментар після такої перемоги в одному з найпопулярнішх в світі протистоянь. Зараз всі емоції значно послаблені, і думки не про футбол абсолютно! Але тим не менше дякую обом командам, особливо Барселоні, що дозволили дещо відволіктись від війни, гра була цікавою! Дуже шкода, що команди перед матчем не підтримали банером Україну, незважаючи на те, що наш співвітчизник в складі мадридців є, хоч і в резерві. Аудоторія дуже велика була ....(((( Слава Україні!!!
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+5
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Spokoyno (Київ)
21.03.2022 в 00:15
Проте заставка "НЕТ ВТОРГНЕННЮ" при трансляції залишається! Хоч її прибирають при демонстрації на рашистських ресурсах
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hrdhrd (Украина)
21.03.2022 в 00:19
Героям слава! Ну в матче с Мальоркой Реал выходил в футболках в поддержку Украины, видимо уже начинают все привыкать к нашим событиям.
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Spokoyno (Київ)
21.03.2022 в 00:31
Так не на їх голови падають бомби...
+1
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hrdhrd (Украина)
21.03.2022 в 00:34
Да отож.
0
0

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