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Переc поддержал Анчелотти после провала Реала в Эль Класико

Испания
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Отставки в ближайшее время не будет

Переc поддержал Анчелотти после провала Реала в Эль Класико

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez/Real Madrid

Новина українською

Президент "Реала" Флорентино Перес встретился с главным тренером Карло Анчелотти и выразил ему полную поддержку, пишет Marca.

Для итальянца такой жест важен после болезненного поражения от "Барселоны" (0:4), которое во многом предопределила его странная тактическая схема - что-то среднее между 4-2-4 и 4-6-0.

Перес, однако, дал понять, что как минимум до конца сезона никто тренера менять не будет, выразив уверенность, что Анчелотти разберется с причинами провала в Класико и больше такого не повторится.

Понять босса "Реала" легко - Мадрид проводит в целом сильный сезон. Он уже выиграл Суперкубок Испании, уверенно лидирует в Примере, опережая ближайшего конкурента на 9 очков, и добрался до четвертьфинала Лиги чемпионов, где встретится с "Челси".

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В статье: Карло Анчелотти Флорентино Перес Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca

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