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Переc поддержал Анчелотти после провала Реала в Эль Класико
Отставки в ближайшее время не будет
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez/Real Madrid
Президент "Реала" Флорентино Перес встретился с главным тренером Карло Анчелотти и выразил ему полную поддержку, пишет Marca.
Для итальянца такой жест важен после болезненного поражения от "Барселоны" (0:4), которое во многом предопределила его странная тактическая схема - что-то среднее между 4-2-4 и 4-6-0.
Перес, однако, дал понять, что как минимум до конца сезона никто тренера менять не будет, выразив уверенность, что Анчелотти разберется с причинами провала в Класико и больше такого не повторится.
Понять босса "Реала" легко - Мадрид проводит в целом сильный сезон. Он уже выиграл Суперкубок Испании, уверенно лидирует в Примере, опережая ближайшего конкурента на 9 очков, и добрался до четвертьфинала Лиги чемпионов, где встретится с "Челси".
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