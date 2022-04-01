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Реал рассматривает полузащитника Наполи в качестве летнего усиления

Испания
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Хавбек нравится лично Карло Анчелотти

Реал рассматривает полузащитника Наполи в качестве летнего усиления

Фото: twitter.com/sscnapoli

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"Реал" рассматривает возможность подписания полузащитника "Наполи" Фабиана Руиса, сообщает Николо Скира. Защитник так и не подписал новое соглашение с итальянским клубом.

Сообщается, что новый контракт с "Наполи" не будет подписан и приоритетный вариант для Руиса – возвращение в Ла Лигу.

В то же время Карло Анчелотти помнит игрока, с которым провел сезон в Неаполе и хотел бы пригласить испанского полузащитника в "Реал".

В этом сезоне Фабиан Руис провел за "Наполи" 31 матч, забил 6 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста в 55 миллионов евро.

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В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Наполи (Неаполь) Фабиан Руис Николо Скира
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