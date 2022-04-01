Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал рассматривает полузащитника Наполи в качестве летнего усиления
Хавбек нравится лично Карло Анчелотти
Фото: twitter.com/sscnapoli
"Реал" рассматривает возможность подписания полузащитника "Наполи" Фабиана Руиса, сообщает Николо Скира. Защитник так и не подписал новое соглашение с итальянским клубом.
#RealMadrid are monitoring #FabianRuiz for the summer #transfers window. Carlo #Ancelotti loves him. The talks for the contract extension with #Napoli are in stand-by and the spanish midfielder could leave. Fabian’s first choice is a return to La Liga. #transfers https://t.co/PODWWBMKCd— Nicolò Schira (@NicoSchira) February 23, 2022
Сообщается, что новый контракт с "Наполи" не будет подписан и приоритетный вариант для Руиса – возвращение в Ла Лигу.
В то же время Карло Анчелотти помнит игрока, с которым провел сезон в Неаполе и хотел бы пригласить испанского полузащитника в "Реал".
В этом сезоне Фабиан Руис провел за "Наполи" 31 матч, забил 6 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста в 55 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Канадский снайпер, которого пропаганда рф объявила мертвым, жив и хвастается трофеями
- В Донецке умер известный российский пропагандист
- Шахтер отправил Винисиуса в Реал, а Тете - в Лион. Кто покинул УПЛ и Первую Лигу из-за нападения России
- Матч женских команд Барселоны и Реала поставил рекорд посещаемости – 91 553
- Новый секс-символ украинок. Боец спецназа рассказал о внезапной популярности в сети
- Две легенды. Месси встретился с другой культовой аргентинской десяткой. ФОТО