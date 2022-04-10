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Абрамович пытается приобрести Валенсию
Он намерен приобрести клуб, как только продаст Челси
Фото: Football Espana
Русский олигарх Роман Абрамович намерен приобрести испанскую "Валенсию", как только ему удастся продать лондонский "Челси". Как сообщает Mirror, нынешний владелец команды Питер Лим пытается избавиться от своего актива.
Другой заинтересованный в "Валенсии" бизнесмен сообщил, что Лим пытался продать клуб за 250 миллионов евро Абрамовичу, но не преуспел. Тогда он рассказал медиа, что у него на руках два предложения.
"Валенсия" сейчас идет на 9 месте в таблице Ла Лиги. В прошлом сезоне клуб финишировал тринадцатым, в позапрошлом – тоже девятым. Однако ранее, в 2017 и 2018 годах, "Валенсия" попадала в топ-4.
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