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Каталонский питбуль. Сегодня отмечает День рождения легендарный защитник и капитан Барселоны

Испания
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Монстр обороны

Каталонский питбуль. Сегодня отмечает День рождения легендарный защитник и капитан Барселоны

Getty Images / Global Images Ukraine

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Карлес Пуйоль Сафоркада родился 13 апреля 1978 года в испанском городе Побла-де-Сегур. Экс-футболист, в основном выступал на позиции центрального защитника, но также мог играть и на обоих флангах обороны, в основном — на правом.

Считался одним из лучших защитников своего поколения. Всю карьеру Карлес провел в испанском клубе "Барселона", был капитаном команды с 2004-го по 2014 год, сыграл в ее составе 682 матча и забил 23 гола. Выиграл с каталонцами все возможные трофеи, причем не один раз.

Также Пуйоль выступал и за сборную Испании, занимал должность вице-капитана команды. Карлес – чемпион Европы (2008) и мира (2010).

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