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Пол Ньюман из Тосканы: легендарный итальянский тренер Марчелло Липпи отмечает День рождения
Специалист очень похож на американского актера
Фото: Bola
Марчелло Липпи родился 12 апреля 1948 года в Виареджо (Тоскана). Итальянский футболист и футбольный тренер, выступал на позиции либеро. После завершения игровой карьеры Липпи работал со множеством итальянских клубов, наибольших успехов добился с туринским "Ювентусом".
Со сборной Италии он выиграл ЧМ-2006, за что получил орден "За заслуги перед Итальянской Республикой". Липпи — рекордсмен "Скуадра Адзурры" по числу проведенных подряд беспроигрышных матчей национальной команды (31). Данный показатель – абсолютный рекорд среди всех сборных, Марчелло делит его с Хавьером Клементе и Альфио Басиле.
Липпи – первый тренер в истории футбола, который выиграл и чемпионат мира, и Лигу чемпионов.
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