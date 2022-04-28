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Куман: Барса в той же ситуации, что и при мне. Когда я ушел, мы отставали на 8 очков, а сейчас на 15
Каталонцы и правда поплыли
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший главный тренер "Барселоны" Роналд Куман не считает, что клуб спрогрессировал после его ухода. "Отрыв вырос почти в два раза", – приводит его слова ESPN.
"Когда я уходил, мы отставали на восемь очков. Сейчас отрыв вырос почти в два раза.
Я могу написать книгу про этот год и четыре месяца. С нами случилось многое: коронавирус, какое-то время у клуба не было президента, мы не могли подписывать игроков, потом остались без Месси, а в последний день трансферного окна ушел Гризманн. Меня очень критиковали за трансфер Люка (де Йонга), но благодаря его голам "Барса" взяла 5-6 очков.
У меня нет ощущения, что я провалился. Наоборот. Мы провалились в матче с "Гранадой" и с этого момента не могли рассчитывать на победу в Ла Лиге. Но мы взяли Кубок. Если ты берешь трофей, то это уже не провал.
Сейчас "Барса" в той же ситуации, что и при мне. И это значит, что смена тренера не всегда ведет к прогрессу. Не очень правильно делать легкие и простые сравнения.
Конечно, в каких-то аспектах "Барса" стала лучше, потому что они подписали трех форвардов, но когда я ушел, мы отставали на 8 очков, а сейчас отставание уже 15 баллов. Это не вина Хави. Такова сейчас ситуация в "Барсе". Не зря же они проигрывают дома", – сказал экс-тренер каталонского клуба.
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