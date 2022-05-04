Вальверде в старте вместо Родриго – состав Реала на полуфинал

"Реал" опубликовал стартовый состав на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". Вальверде выйдет, несмотря на тройку Модрич – Каземиро – Кроос.

Полный состав выглядит следующим образом:

Куртуа – В. Карвахаль Милитао Алаба Менди Модрич Каземиро Кроос Вальверде Бензема – К. Винисиус

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. Первая встреча в Манчестере завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.