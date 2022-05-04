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Вальверде в старте вместо Родриго – состав Реала на полуфинал
Анчелотти хитрит
Фото: twitter.com/realmadrid
"Реал" опубликовал стартовый состав на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". Вальверде выйдет, несмотря на тройку Модрич – Каземиро – Кроос.
Полный состав выглядит следующим образом:
- Куртуа – В.
- Карвахаль
- Милитао
- Алаба
- Менди
- Модрич
- Каземиро
- Кроос
- Вальверде
- Бензема – К.
- Винисиус
Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. Первая встреча в Манчестере завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.
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Источник:uefa.com
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