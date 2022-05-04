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Вальверде в старте вместо Родриго – состав Реала на полуфинал

Испания
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Анчелотти хитрит

Вальверде в старте вместо Родриго – состав Реала на полуфинал

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

"Реал" опубликовал стартовый состав на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". Вальверде выйдет, несмотря на тройку Модрич – Каземиро – Кроос.

Полный состав выглядит следующим образом:

  1. Куртуа – В.
  2. Карвахаль
  3. Милитао
  4. Алаба
  5. Менди
  6. Модрич
  7. Каземиро
  8. Кроос
  9. Вальверде
  10. Бензема – К.
  11. Винисиус

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. Первая встреча в Манчестере завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.

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В статье: Карло Анчелотти Лига чемпионов Родриго Реал (Мадрид) Манчестер Сити Федерико Вальверде
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Источник:
uefa.com

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