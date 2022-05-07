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Примера. Бетис - Барселона 1:2. Чудо по имени Альба

Испания
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(6 голосов)

Каталонцы проявили характер

Примера. Бетис - Барселона 1:2. Чудо по имени Альба

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juanjo Ubeda/Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Что ни говори, а есть характер и воля к победе у "Барселоны" Хави. При Кумане и Сетьене не было, а сейчас появилась, и это сказывается на результатах.

Вообще по игре сегодня справедливее была бы ничья. Соперники старались, но не могли превзойти друг друга ни на флангах, ни в центре.

Еще до перерыва у "Бетиса" в штангу попал издали Гвидо Родригес; "Барса" ответила на это попыткой Рональда Араухо, после которой Руи Силва еле перевел мяч в перекладину.

Во втором тайме - те же качели. "Бетис" был даже острее, но Хуанми запорол два шикарных шанса, проиграв обе дуэли Нето. Каталонцы чуть погодя ответили выпадом Феррана Торреса, но и здесь забить не удалось - Руи Силва вовремя закрыл угол.

Снял проклятие лишь выход на поле Ансу Фати. У этого парня голевое чутье - как у Феррана, Дембеле и Депая вместе взятых. Стоило ему получить мяч на линии штрафной, как Ансу моментально послал его в ближний угол. Бомбардир от бога.

У "Бетиса" такого нет, зато за зелено-белых играет ассистент от бога - Набиль Фекир на 79-й минуте идеально подал со штрафного и Марк Бартра вбил мяч в сетку. Как и Фати, Бартра - выпускник Ла Масии, академии каталонцев.

Казалось, это уже железобетонная ничья, но что делает Альба? В самой последней атаке на 94-й минуте он с лету вколотил мяч в ворота так, что едва не порвал сетку! Блистательный гол - один из лучших во всей текущей Ла Лиге. И какой важный! Благодаря ему "Барса" официально забронировала себе место в ЛЧ на следующий сезон.

Касательно "Бетиса", то он остался 5-м и завтра в дерби Мадрида точно будет болеть за "Реал" - лишь успех "Сливочных" оставит команде Пеллегрини кое-какие шансы на ЛЧ.

35-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Барселона" - 1:2

Голы: Бартра, 79 - Фати, 76, Альба, 90+4

"Бетис": Браво (Руи Силва, 17) - Сабали, Песселья, Бартра, Морено - Гвидо Родригес, Гуардадо (Карвалью, 79) - Каналес, Фекир, Хуанми (Родри, 78) - Борха Иглесиас

"Барселона": Нето - Дани Алвес, Араухо, Эрик Гарсия, Альба - Френки де Йонг, Бускетс, Гави (Пуч, 79) - Дембеле (Траоре, 74), Ферран Торрес (Фати, 75), Депай (Обамеянг, 66)

Предупреждения: Бартра, 72 - Бускетс, 64, Дани Алвес, 78

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В статье: Барселона Бетис (Севилья)
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Комментарии (25)
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Дoбрый (землянин)
08.05.2022 в 01:07
А я вот похвалю Траоре. Именно с него начался гол Альбы. Молодец! Технично принял верховой мяч, оттеснил его своим КОРПУСОМ от защитника и выложил, как на блюдечке Алвесу, тот мастерски навесил, как он умеет, ну и Альба в одно касание вколотил, как он умеет. Красота! А вот Дембеле, пардон, тупой, как валенок. И Торрмес тоже.
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Spokoyno (Київ)
08.05.2022 в 01:12
Та качок-бігунок добрий... Може потрібно його на перший тайм ставити? А у другому Дембеле "втомлений фланг розірве"
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Дoбрый (землянин)
08.05.2022 в 01:15
Так я же об этом и талдычу тут уже месяц как. Но физрук Хави упёрся в своего Дембеле и всё тут.
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Spokoyno (Київ)
08.05.2022 в 00:53
Для йорст... так потрапляння в руку Де Йонгу тягнуло на пенальті... Проте початок матчу і не зрозуміло кому м'яч відскочив... не дали і "Слава Богу" Утім чия б корова МУкала Пригадайте по три пенальті за матч, що призначали для КК. Чи три домашні матчі ЛЧ з душком!
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hrdhrd (Украина)
08.05.2022 в 01:06
А, ну если все сводится к "не дали и слава богу", то чего вообще тему судейства поднимать) С этого и надо было начинать. Теперь будем к каждой вашей песне про судейство в матчах Реала применять Как вам пофиг на ошибки судейства в пользу Барселоны, так и каждому мадридисту так же пофиг, че там судья не увидел в наших матчах.
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NORDOS
08.05.2022 в 00:17
Реал Мадрид - чемпіон!
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hrdhrd (Украина)
08.05.2022 в 00:43
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-2
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Spokoyno (Київ)
08.05.2022 в 00:14
Коли це потворний солов'їний послідовник зникне... "У сусідів все погано" Всю лінійку своїми висирами замарав.
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NORDOS
08.05.2022 в 00:15
ну от.. час тобі лізти в будку, а не тявкати, песику а то розвів тут солов'ївщину! нехай всі знають що бАРСІ ПІДСУДИЛИ!
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hrdhrd (Украина)
08.05.2022 в 00:42
Ну это же не Реалу подсудили, а то уже стоял бы вой по всей округе про Переса. А так все норм, даже ни слова о судействе в комментариях
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
08.05.2022 в 00:52
Саме зараз по ісп.каналі іде обзор і аналіз матчу,то навіть самі запеклі промадридісти про погане суддівство не говорять. Вболівальники Бетіса теж про погане суддівство не говорять,тільки ти один шось там угледів під лупою.
+2
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Spokoyno (Київ)
08.05.2022 в 01:10
Там дійсно коли Де Йонга "відштовхував" гравець господарів... і м'яч "знайшов" руку Френкі. І всі знають, що Лаос дуже "полюбляє" Барсу... і при слушній нагоді пенальті поставив! Утім Антоніо, щось ще побачив... і вирішив не "влазити в гру".
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
08.05.2022 в 01:19
Шо там Лаос побачив я не знаю. Я чув інтерв'ю тренера і футболістів Бетіса то вони про ніяке можливе пенальті навіть не згадували. Можливо деяким нашим форумчанам більш потрібніше було пенальті чи гравцям Бетіса.
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0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
08.05.2022 в 00:10
Багато хто з "експертів" стверджував, коли Барса була ще далеко від 4 місця і вилетіли з ЛЧ, що єдиним шансом потрапити в ЛЧ наступного сезону для каталонців є виграш в ЛЄ. Я вже тоді казав, що виграти ЛЄ значно важче, ніж зайняти місце вище 4 в ЛЛ, так в сталось!Гол Альби- шедевр!
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NORDOS
08.05.2022 в 00:13
звісно! адже в лє арбітр би побоявся в таких моментах не ставити пенальті в ворота барси а тут майже кожного матчу такі перли. тащуть, бо як відомо, коли рефері не за барсу, то тікі-така не діє
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Spokoyno (Київ)
08.05.2022 в 00:04
Дійсно якщо Альба забиває, то ШЕДЕВР! А так РІВНА гра, але цього разу ФОРТУНА посміхнулася Барселоні. Ну і стан команди... Початок другого тайму і тричі атаки паскудились, тим що гравці Барси не намагались дістатися до незручного пасу! Це навіть Хаві розлютило!
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
08.05.2022 в 00:05
Альба забив гол туру
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NORDOS
08.05.2022 в 00:08
швидше гол з дуру забив та ще й сраку як підставляв. тупо гей
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NORDOS
08.05.2022 в 00:07
не фортуна, а арбітр після непризначеного пенальті як радів коли стадіон його освистував
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
08.05.2022 в 00:04
Бетіса шкода,їм більше були потрібні очки.
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Loader (Днепр)
08.05.2022 в 00:03
Как то лениво играла Барселона. Ну и ветераны затащили в итоге. За Фати приятно, вовремя вышел.
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NORDOS
08.05.2022 в 00:05
ти алкаш, що не розбирається в футболі! читай фахівця спокійного. вони усталі! тиждень на відпочинок мало. тре місяць! от тоді вони покажуть кузькіну мать
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NORDOS
08.05.2022 в 00:01
так і знав, що арбітр допоможе путі відскочити.. чистий пенальті коли м'яч потрапив де йонгу в руку..
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Дoбрый (землянин)
08.05.2022 в 00:01
Отомстили.
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NORDOS
08.05.2022 в 00:02
відскочили та ще за допомогою арбітра! вялічіє барси
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