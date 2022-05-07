Примера. Бетис - Барселона 1:2. Чудо по имени Альба

Что ни говори, а есть характер и воля к победе у "Барселоны" Хави. При Кумане и Сетьене не было, а сейчас появилась, и это сказывается на результатах.

Вообще по игре сегодня справедливее была бы ничья. Соперники старались, но не могли превзойти друг друга ни на флангах, ни в центре.

Еще до перерыва у "Бетиса" в штангу попал издали Гвидо Родригес; "Барса" ответила на это попыткой Рональда Араухо, после которой Руи Силва еле перевел мяч в перекладину.

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Guard of Honor for the 2022 Copa del Rey champions. Congratulations, @RealBetis_en! pic.twitter.com/fGWeKNIIP0 — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 7, 2022

Во втором тайме - те же качели. "Бетис" был даже острее, но Хуанми запорол два шикарных шанса, проиграв обе дуэли Нето. Каталонцы чуть погодя ответили выпадом Феррана Торреса, но и здесь забить не удалось - Руи Силва вовремя закрыл угол.

Снял проклятие лишь выход на поле Ансу Фати. У этого парня голевое чутье - как у Феррана, Дембеле и Депая вместе взятых. Стоило ему получить мяч на линии штрафной, как Ансу моментально послал его в ближний угол. Бомбардир от бога.

У "Бетиса" такого нет, зато за зелено-белых играет ассистент от бога - Набиль Фекир на 79-й минуте идеально подал со штрафного и Марк Бартра вбил мяч в сетку. Как и Фати, Бартра - выпускник Ла Масии, академии каталонцев.

Казалось, это уже железобетонная ничья, но что делает Альба? В самой последней атаке на 94-й минуте он с лету вколотил мяч в ворота так, что едва не порвал сетку! Блистательный гол - один из лучших во всей текущей Ла Лиге. И какой важный! Благодаря ему "Барса" официально забронировала себе место в ЛЧ на следующий сезон.

Касательно "Бетиса", то он остался 5-м и завтра в дерби Мадрида точно будет болеть за "Реал" - лишь успех "Сливочных" оставит команде Пеллегрини кое-какие шансы на ЛЧ.

35-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Барселона" - 1:2

Голы: Бартра, 79 - Фати, 76, Альба, 90+4

"Бетис": Браво (Руи Силва, 17) - Сабали, Песселья, Бартра, Морено - Гвидо Родригес, Гуардадо (Карвалью, 79) - Каналес, Фекир, Хуанми (Родри, 78) - Борха Иглесиас

"Барселона": Нето - Дани Алвес, Араухо, Эрик Гарсия, Альба - Френки де Йонг, Бускетс, Гави (Пуч, 79) - Дембеле (Траоре, 74), Ферран Торрес (Фати, 75), Депай (Обамеянг, 66)

Предупреждения: Бартра, 72 - Бускетс, 64, Дани Алвес, 78