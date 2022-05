Примера. Бетис - Барселона 1:2. Чудо по имени Альба

Что ни говори, а есть характер и воля к победе у "Барселоны" Хави. При Кумане и Сетьене не было, а сейчас появилась, и это сказывается на результатах.

Вообще по игре сегодня справедливее была бы ничья. Соперники старались, но не могли превзойти друг друга ни на флангах, ни в центре.

Еще до перерыва у "Бетиса" в штангу попал издали Гвидо Родригес; "Барса" ответила на это попыткой Рональда Араухо, после которой Руи Силва еле перевел мяч в перекладину.

SPORTSMANSHIP



Guard of Honor for the 2022 Copa del Rey champions. Congratulations, @RealBetis_en! pic.twitter.com/fGWeKNIIP0