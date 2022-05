Лунин пропустил первый гол за Реал в Ла Лиге с пенальти

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин в дебютном матче за клуб в чемпионате Испании свой единственный гол пропустил с пенальти. Его забил Янник Феррейра Карраско на 40 минуте противостояния.

Opta сообщает, что это первый мяч "Атлетико" в ворота "Реала" с пенальти с марта 2010 года. Тогда удар с точки реализовал Диего Форлан.

"Атлетико" идет на 4 месте в Ла Лиге после 35 туров. Команда Симеоне отстает на 1 очко от "Севильи" и на 5 от "Барселоны". До конца чемпионата осталось 3 тура.

