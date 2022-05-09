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Лунин пропустил первый гол за Реал в Ла Лиге с пенальти

Испания
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Дебютный матч в чемпионате Испании с украинцем в воротах "сливочные" проиграли

Лунин пропустил первый гол за Реал в Ла Лиге с пенальти

Фото: twitter.com/atletienglish

UA-Футбол
Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин в дебютном матче за клуб в чемпионате Испании свой единственный гол пропустил с пенальти. Его забил Янник Феррейра Карраско на 40 минуте противостояния.

Opta сообщает, что это первый мяч "Атлетико" в ворота "Реала" с пенальти с марта 2010 года. Тогда удар с точки реализовал Диего Форлан.

"Атлетико" идет на 4 месте в Ла Лиге после 35 туров. Команда Симеоне отстает на 1 очко от "Севильи" и на 5 от "Барселоны". До конца чемпионата осталось 3 тура.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид) Андрей Лунин Янник Феррейра Карраско
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