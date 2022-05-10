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Рюдигер подписал контракт с Реалом
В Мадриде наконец-то будет защита?
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник "Челси" Антонио Рюдигер договорился о переходе в "Реал" Мадрид, сообщает The Athletic. Контракт до 2026 года.
Сообщается, что Антонио уже прошел медицинский осмотр и сегодня же поставил подпись под контрактом с мадридским клубом.
Зарплата Рюдигера составит 9-10 миллионов евро после уплаты налогов. Защитник также получит подписной бонус.
В контракте немца также фигурируют отступные в размере 400 миллионов евро.
Отмечается, что официальное объявление стоит ждать после финала Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что "Реал" предлагает немцу самую маленькую зарплату среди реальных претендентов. Больше всех предлагал "ПСЖ".
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