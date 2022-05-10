Рюдигер подписал контракт с Реалом

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер договорился о переходе в "Реал" Мадрид, сообщает The Athletic. Контракт до 2026 года.

Сообщается, что Антонио уже прошел медицинский осмотр и сегодня же поставил подпись под контрактом с мадридским клубом.

Зарплата Рюдигера составит 9-10 миллионов евро после уплаты налогов. Защитник также получит подписной бонус.

В контракте немца также фигурируют отступные в размере 400 миллионов евро.

Отмечается, что официальное объявление стоит ждать после финала Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что "Реал" предлагает немцу самую маленькую зарплату среди реальных претендентов. Больше всех предлагал "ПСЖ".