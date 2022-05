СМИ: Реал окончательно согласовал трансфер Килиана Мбаппе. Названы детали контракта

Килиан Мбаппе окончательно решил перейти в мадридский "Реал". "Сливочные" согласовали детали сделки, о чем сообщили ряд СМИ.

Marca передает, что стороны закрыли сделку еще на прошедшей неделе. "Реал" избегал прямого контакта с Мбаппе, дабы не создавать давления на футболиста, однако переговоры с агентами велись постоянно. В понедельник и вторник стороны окончательно все согласовали.

Параллельно с этим будущий трансфер подтвердил и Николо Скира. По его данным, контракт Мбаппе с "Реалом" рассчитан до лета 2027-го, а сам форвард будет получать 30 миллионов евро в год. Еще десять прописаны бонусами. 40 миллионов игрок получит в качестве премиальных за переход.

???? Done Deal and confirmed! Kylian #Mbappè to #RealMadrid as a free agen. Contract until 2027 with a salary by €40M/year (€30M/year + 10M as possibile add-ons) with a bonus-fee by €40M at signing. No surprise here since the last March 15!#transfers https://t.co/HK4yIYv0M5