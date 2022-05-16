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СМИ: Реал окончательно согласовал трансфер Килиана Мбаппе. Названы детали контракта

Испания
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Деньги Парижу не помогли

СМИ: Реал окончательно согласовал трансфер Килиана Мбаппе. Названы детали контракта

Фото: twitter.com/PSG_inside

UA-Футбол
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Килиан Мбаппе окончательно решил перейти в мадридский "Реал". "Сливочные" согласовали детали сделки, о чем сообщили ряд СМИ.

Marca передает, что стороны закрыли сделку еще на прошедшей неделе. "Реал" избегал прямого контакта с Мбаппе, дабы не создавать давления на футболиста, однако переговоры с агентами велись постоянно. В понедельник и вторник стороны окончательно все согласовали.

Параллельно с этим будущий трансфер подтвердил и Николо Скира. По его данным, контракт Мбаппе с "Реалом" рассчитан до лета 2027-го, а сам форвард будет получать 30 миллионов евро в год. Еще десять прописаны бонусами. 40 миллионов игрок получит в качестве премиальных за переход.

Контракт Мбаппе с "ПСЖ" действителен до лета 2022-го. Париж был готов серьезно увеличить зарплату нападающего, однако по итогу Килиан сделал выбор в пользу "Реала".

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В текущем сезоне француз провел 45 матчей, забил 36 голов и отдал 26 голевых передач.

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В статье: Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
Marca

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