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Справедливое признание. Сейв Лунина - лучший по итогам 37-го тура Ла Лиги

Испания
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Играет немного, зато ярко

Справедливое признание. Сейв Лунина - лучший по итогам 37-го тура Ла Лиги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Ла Лига подвела итоги 37-го тура. Приятно, что среди лауреатов, получивших признание, нашлось место для украинца.

В традиционном перечне лучших сейвов тура, Андрей занял первое место. Напомним, что в игре против "Кадиса", украинец потащил пенальти, а по итогам недели попал в сборную самых ценных игроков.

В текущем сезоне Андрей провел четыре матча, в которых пропустил четыре гола. Ранее сообщалось, что он планирует покинуть "Реал" ради игровой практики.

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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