Справедливое признание. Сейв Лунина - лучший по итогам 37-го тура Ла Лиги

Ла Лига подвела итоги 37-го тура. Приятно, что среди лауреатов, получивших признание, нашлось место для украинца.

В традиционном перечне лучших сейвов тура, Андрей занял первое место. Напомним, что в игре против "Кадиса", украинец потащил пенальти, а по итогам недели попал в сборную самых ценных игроков.

В текущем сезоне Андрей провел четыре матча, в которых пропустил четыре гола. Ранее сообщалось, что он планирует покинуть "Реал" ради игровой практики.