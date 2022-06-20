Кроос отказывается продлевать контракт с Реалом. В клубе удивлены

Полузащитник "Реала" Тони Кроос пока отказывается продлевать соглашение с клубом, сообщает AS со ссылкой на Cadena SER. Немец не хочет оставаться в команде в тягость Мадриду.

Его соглашение истекает летом 2023 года. 32-летний полузащитник хочет посмотреть как пройдет следующий сезон и уже потом принять решение.

В клубе удивлены этим решением полузащитника, но относятся к нему с уважением.

Напомним, что Кроос в Мадриде с сезона 14/15. С "Реалом" полузащитник завоевал 4 кубка Лиги Чемпионов.