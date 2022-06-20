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Кроос отказывается продлевать контракт с Реалом. В клубе удивлены
Полузащитников в Мадриде и правда на три состава
Фото: twitter.com/ToniKroos
Полузащитник "Реала" Тони Кроос пока отказывается продлевать соглашение с клубом, сообщает AS со ссылкой на Cadena SER. Немец не хочет оставаться в команде в тягость Мадриду.
Его соглашение истекает летом 2023 года. 32-летний полузащитник хочет посмотреть как пройдет следующий сезон и уже потом принять решение.
В клубе удивлены этим решением полузащитника, но относятся к нему с уважением.
Напомним, что Кроос в Мадриде с сезона 14/15. С "Реалом" полузащитник завоевал 4 кубка Лиги Чемпионов.
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