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Кроос отказывается продлевать контракт с Реалом. В клубе удивлены

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Полузащитников в Мадриде и правда на три состава

Кроос отказывается продлевать контракт с Реалом. В клубе удивлены

Фото: twitter.com/ToniKroos

Новина українською

Полузащитник "Реала" Тони Кроос пока отказывается продлевать соглашение с клубом, сообщает AS со ссылкой на Cadena SER. Немец не хочет оставаться в команде в тягость Мадриду.

Его соглашение истекает летом 2023 года. 32-летний полузащитник хочет посмотреть как пройдет следующий сезон и уже потом принять решение.

В клубе удивлены этим решением полузащитника, но относятся к нему с уважением.

Напомним, что Кроос в Мадриде с сезона 14/15. С "Реалом" полузащитник завоевал 4 кубка Лиги Чемпионов.

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В статье: Тони Кроос Реал (Мадрид)
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Источник:
as.com

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Комментарии (1)
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hrdhrd (Украина)
20.06.2022 в 23:57
Действительно, удивительно в наши дни видеть, как игрок хочет добросовестно помогать клубу, а не брать пример с Бэйла и досиживать лишние 3 года на лавке за огромную зп
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