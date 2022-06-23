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Барселона сделала ещё одно предложение по Левандовскому. Бавария вряд ли ответит
Лето богато на трансферные интриги
Фото: twitter.com/FCBayern
"Барселона" сделала новое предложение о покупке нападающего "Баварии" Роберта Левандовского, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Тоби Альтшеффля. Оно все ещё слишком маленькое для мюнхенцев.
Barcelona have made a new offer of €35m to Bayern for Robert Lewandowski. Bayern are very unlikely to respond to this offer either - too little. The club will not sell Lewandowski for less than €50m [@altobelli13]— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 23, 2022
Сообщается, что предложение в размере 35 миллионов евро не устраивает "Баварию". Немцы не продадут Роберта дешевле чем за 50 миллионов евро.
Напомним, что "Бавария" не рассматривает Мане как прямую замену Роберту.
Клуб готов начать будущий сезон с обоими футболистами в составе, а сенегалец готов играть как на фланге, так и в центре, где он провел значительную часть сезона в "Ливерпуле" перед уходом.
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