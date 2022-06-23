Барселона сделала ещё одно предложение по Левандовскому. Бавария вряд ли ответит

"Барселона" сделала новое предложение о покупке нападающего "Баварии" Роберта Левандовского, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Тоби Альтшеффля. Оно все ещё слишком маленькое для мюнхенцев.

Barcelona have made a new offer of €35m to Bayern for Robert Lewandowski. Bayern are very unlikely to respond to this offer either - too little. The club will not sell Lewandowski for less than €50m [@altobelli13] — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 23, 2022

Сообщается, что предложение в размере 35 миллионов евро не устраивает "Баварию". Немцы не продадут Роберта дешевле чем за 50 миллионов евро.

Напомним, что "Бавария" не рассматривает Мане как прямую замену Роберту.

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Клуб готов начать будущий сезон с обоими футболистами в составе, а сенегалец готов играть как на фланге, так и в центре, где он провел значительную часть сезона в "Ливерпуле" перед уходом.