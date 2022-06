Барселона сделала ещё одно предложение по Левандовскому. Бавария вряд ли ответит

"Барселона" сделала новое предложение о покупке нападающего "Баварии" Роберта Левандовского, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Тоби Альтшеффля. Оно все ещё слишком маленькое для мюнхенцев.

Barcelona have made a new offer of €35m to Bayern for Robert Lewandowski. Bayern are very unlikely to respond to this offer either - too little. The club will not sell Lewandowski for less than €50m [@altobelli13]