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Барселона сделала ещё одно предложение по Левандовскому. Бавария вряд ли ответит

Испания
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Лето богато на трансферные интриги

Барселона сделала ещё одно предложение по Левандовскому. Бавария вряд ли ответит

Фото: twitter.com/FCBayern

Новина українською

"Барселона" сделала новое предложение о покупке нападающего "Баварии" Роберта Левандовского, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Тоби Альтшеффля. Оно все ещё слишком маленькое для мюнхенцев.

Сообщается, что предложение в размере 35 миллионов евро не устраивает "Баварию". Немцы не продадут Роберта дешевле чем за 50 миллионов евро.

Напомним, что "Бавария" не рассматривает Мане как прямую замену Роберту.

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Клуб готов начать будущий сезон с обоими футболистами в составе, а сенегалец готов играть как на фланге, так и в центре, где он провел значительную часть сезона в "Ливерпуле" перед уходом.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Барселона
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