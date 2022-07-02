Реал не заинтересован в услугах своего 40-миллионного вингера

Мадридский "Реал" не собирается предлагать новый контракт фланговому полузащитнику Марко Асенсио.

Текущее соглашение с игроком рассчитано до лета 2023 года. Таким образом, очень вероятна продажа 26-летнего футболиста в текущее трансферное окно.

Ранее официальное предложение по переходу Асенсио было готово сделать "Ливерпуль". Однако мерсисайдцы могут уже не быть заинтересованы в игроке из-за подписания нового контракта с Мохамедом Салахом.