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Реал не заинтересован в услугах своего 40-миллионного вингера
Контракт с игроком не будет продлен
Мадридский "Реал" не собирается предлагать новый контракт фланговому полузащитнику Марко Асенсио.
Текущее соглашение с игроком рассчитано до лета 2023 года. Таким образом, очень вероятна продажа 26-летнего футболиста в текущее трансферное окно.
Ранее официальное предложение по переходу Асенсио было готово сделать "Ливерпуль". Однако мерсисайдцы могут уже не быть заинтересованы в игроке из-за подписания нового контракта с Мохамедом Салахом.
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Источник:Marca
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