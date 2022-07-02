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Реал не заинтересован в услугах своего 40-миллионного вингера

Испания
(1 голосов)

Контракт с игроком не будет продлен

Реал не заинтересован в услугах своего 40-миллионного вингера

Новина українською

Мадридский "Реал" не собирается предлагать новый контракт фланговому полузащитнику Марко Асенсио.

Текущее соглашение с игроком рассчитано до лета 2023 года. Таким образом, очень вероятна продажа 26-летнего футболиста в текущее трансферное окно.

Ранее официальное предложение по переходу Асенсио было готово сделать "Ливерпуль". Однако мерсисайдцы могут уже не быть заинтересованы в игроке из-за подписания нового контракта с Мохамедом Салахом.

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В статье: Реал (Мадрид) Марко Асенсио
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Источник:
Marca

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