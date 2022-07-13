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Защитник каталонской Барселоны провалил медосмотр в клубе Лиги 1
Команда не пасет во Франции задних, но и звезд с неба тоже не хватает
Getty Images / Global Images Ukraine
Как сообщает Goal via TV3, "Ренн" отказался от аренды французского защитника "Барселоны" Самюэля Умтити.
Переход игрока из стана каталонцев в команду Лиги 1, естественно, потребовал медицинского осмотра 28-летнего исполнителя, однако центральный защитник не прошел проверку, поэтому "Ренн" свернул все переговоры с "Барселоной".
Отметим, что уход Умтити является одним из главных приоритетов для "Барсы" на текущее летнее трансферное окно, поскольку несколько недель назад Хави сказал Самюэлю в личной беседе, что не рассчитывает на него в следующем сезоне.
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