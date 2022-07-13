  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Защитник каталонской Барселоны провалил медосмотр в клубе Лиги 1
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник каталонской Барселоны провалил медосмотр в клубе Лиги 1

Испания
(1 голосов)

Команда не пасет во Франции задних, но и звезд с неба тоже не хватает

Защитник каталонской Барселоны провалил медосмотр в клубе Лиги 1

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает Goal via TV3, "Ренн" отказался от аренды французского защитника "Барселоны" Самюэля Умтити.

Переход игрока из стана каталонцев в команду Лиги 1, естественно, потребовал медицинского осмотра 28-летнего исполнителя, однако центральный защитник не прошел проверку, поэтому "Ренн" свернул все переговоры с "Барселоной".

Отметим, что уход Умтити является одним из главных приоритетов для "Барсы" на текущее летнее трансферное окно, поскольку несколько недель назад Хави сказал Самюэлю в личной беседе, что не рассчитывает на него в следующем сезоне.

Читайте такжеБарселона: долг более миллиарда, в целях Левандовский и Рафинья. Как это возможно?

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Ренн Самюэль Умтити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
getfootballnewsspain.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде