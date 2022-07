Барселона: долг более миллиарда, в целях Левандовский и Рафинья. Как это возможно?

“Барселона” не выигрывала чемпионат Испании с 2019 года, и в последних семи сезонах всего один раз выходила в полуфинал Лиги чемпионов. Хави, Жуан Лапорта, Матеу Алемани, Хорди Кройфф хотят вернуть “Барселоне” ее место в футбольной иерархии и затеяли нынешним летом амбициозную трансферную кампанию. В качестве свободных агентов были подписаны Андреас Кристенсен и Франк Кессье, “Барса” готова отдать 60 млн евро за вингера “Лидса” Рафинью, 40 млн за форварда “Баварии” Роберта Левандовского, в поле интереса “блаугранас” попали Маркос Алонсо, Сезар Аспиликуэта, Бернарду Силва, Жюль Кунде, клуб готов продлить Усмана Дембеле… но проблема в том, что сколько бы “Барселона” не подписала новичков, никого из них она пока заявить не может.

Зарплатный лимит “Барсы” на Ла Лигу составляет минус 144 млн евро. Общие долги – более миллиарда евро. Это не означает, что всю сумму нужно вернуть сейчас. Но несколько недель назад вице-президент “Барсы” Эдуард Ромеу заявил, что для “спасения клуба” нужны 500 млн евро.

“Барселоне” нужно где-то найти 500 млн евро. Какие Рафинья, Левандовский, Бернарду Силва? Но не все так просто. Долги долгами, но “Барса” в конечном итоге может найти способ заявить своих именитых новичков.

Эксперт по испанскому футболу Сид Лоу в материале ESPN предлагает разграничивать три параллельных, но взаимосвязанных процесса.

Зарплатный лимит – это система фэйр-плей испанской Ла Лиги. После аудита финансовой отчетности каждый клуб получает сумму, которую может потратить на трансферы, амортизации и зарплатной фонд первой команды. Проще говоря, это подсчет суммы, которую клуб может потратить исходя из доходов и расходов. Согласно рекомендациям, клуб не должен платить на зарплаты более 60% своих доходов. Совсем недавно у “Барсы” этот показатель составлял 103%.

