Барселона: долг более миллиарда, в целях Левандовский и Рафинья. Как это возможно?

“Барселона” не выигрывала чемпионат Испании с 2019 года, и в последних семи сезонах всего один раз выходила в полуфинал Лиги чемпионов. Хави, Жуан Лапорта, Матеу Алемани, Хорди Кройфф хотят вернуть “Барселоне” ее место в футбольной иерархии и затеяли нынешним летом амбициозную трансферную кампанию. В качестве свободных агентов были подписаны Андреас Кристенсен и Франк Кессье, “Барса” готова отдать 60 млн евро за вингера “Лидса” Рафинью, 40 млн за форварда “Баварии” Роберта Левандовского, в поле интереса “блаугранас” попали Маркос Алонсо, Сезар Аспиликуэта, Бернарду Силва, Жюль Кунде, клуб готов продлить Усмана Дембеле… но проблема в том, что сколько бы “Барселона” не подписала новичков, никого из них она пока заявить не может.

Зарплатный лимит “Барсы” на Ла Лигу составляет минус 144 млн евро. Общие долги – более миллиарда евро. Это не означает, что всю сумму нужно вернуть сейчас. Но несколько недель назад вице-президент “Барсы” Эдуард Ромеу заявил, что для “спасения клуба” нужны 500 млн евро.

“Барселоне” нужно где-то найти 500 млн евро. Какие Рафинья, Левандовский, Бернарду Силва? Но не все так просто. Долги долгами, но “Барса” в конечном итоге может найти способ заявить своих именитых новичков.

Эксперт по испанскому футболу Сид Лоу в материале ESPN предлагает разграничивать три параллельных, но взаимосвязанных процесса.

Первый, это общее финансовое состояние, которое должно соответствовать конкурентной позиции клуба в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Второй, это способность клуба достичь бухгалтерского баланса до первого июля и необходимость использования “экономических рычагов” (об этом позже).

Третий, это способность клуба выполнить требования Ла Лиги для заявки новичков. Это самое важное.

Зарплатный лимит – это система фэйр-плей испанской Ла Лиги. После аудита финансовой отчетности каждый клуб получает сумму, которую может потратить на трансферы, амортизации и зарплатной фонд первой команды. Проще говоря, это подсчет суммы, которую клуб может потратить исходя из доходов и расходов. Согласно рекомендациям, клуб не должен платить на зарплаты более 60% своих доходов. Совсем недавно у “Барсы” этот показатель составлял 103%.

The new guys, Andreas Christensen and Franck Kessie pic.twitter.com/Ng1jAKzcWa — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 11, 2022

Эта система имеет прямое влияние на регистрацию входящих трансферов. Она работает не так, что если клуб нарушит правила, он позже будет наказан. Если не все критерии выполняются, трансфер не оформится. Регистрация выполняется через специальное приложение, и система просто не позволит нажать кнопочку “принять”. Она скажет “нет” регистрации нового футболиста. Конечно, можно пойти на какие-то хитрости, откладывать платежи, перераспределять расходы ( скандальный обмен Пьянича на Артура как яркий пример), но это не может продолжаться вечно.

Зарплатный лимит постоянно меняется под влиянием доходов и расходов. Из 20 команд Ла Лиги только у “Барселоны” лимит ушел в минус. Это можно объяснить, что расходы были выше ожидаемого, некоторые убытки были перенесены на прошлый сезон. Цифра в минус 144 млн – это по последним опубликованным данным, она могла измениться. Но на данный она указывает на то, что буквально “Барселоне” нужно заработать 144 млн только, чтобы выйти в ноль.

В прошлом сезоне “Барселона” потратила на зарплаты 560 млн евро. Это почти в два раза больше, чем “Бавария”. Цель Лапорты и Алемани – 400 млн евро. Как заработать несколько сотен миллионов в такой короткий промежуток времени?

“Барселоне” нужно продавать дорого, желательно самых высокооплачиваемых футболистов. Она старается, но это сложно. Все на рынке знают, что у “Барсы” нет денег. Пока удалось расстаться только с Филиппе Коутиньо (продан в “Астон Виллу” за 20 млн евро, куплен четыре года назад за 135 млн) и Клеманом Ленгле (аренда в “Тоттенхэм”, “Барса” покрывает часть зарплаты). “Манчестер Юнайтед” не скрывает своей заинтересованности в трансфере Френки де Йонга, но переговоры идут крайне сложно. Сложно понять и позицию самого футболиста. Нидерландец должен получить по своему контракту с “Барсой” еще 88 млн евро и ему нравится жизнь на солнечном побережье. Хотя с футбольной перспективы за три года обе стороны не извлекли для себя ничего положительного.

Есть и другие возможности заработать. Например, спонсорская сделка с Spotify . Повышение доходов в день матча, маркетинга. И наконец, те самые “экономические рычаги” или “palancas”, как их называют в “Барселоне”.

Речь идет о продаже 25% телеправ Ла Лиги на ближайшие 25 лет и продажа 49.9% акций компании BLM, которая занимается маркетингом и лицензированием продукции, связанной с “Барселоной”. Хорошая ли это идея? Сид Лоу отмечает, что это неправильная постановка вопроса. Продавать часть своих будущих доходов и свои активы это не очень хорошо, но другого выхода у клуба нет.

Первый из этих “экономических рычагов” позволил “Барселоне” закончить прошлый финансовый год в плюсе после двух лет потерь. Это может позитивно повлиять на зарплатный лимит.

“Барселона” продала 10% своих будущих доходов от телеправ Ла Лиги в ближайшие 25 лет за 207.5 млн евро. Сейчас “Барса” получает 166 млн в год. Если ничего не изменится (однако стоимость телеправ всегда растет), это означает, что “Барселона”, начиная с этого года, все следующие 25 лет, будет лишена 16 млн евро: в сумме 400 млн евро которые были обменены на 207.5 млн, которые нужны сейчас. Фактически это кредит под залог будущих доходов.

“Барселона” планирует продать еще 15% за 400 млн. Это будет сделать непросто, но в сумме можно получить почти 600 млн. За продажу 49.9% компании BLM “Барса” хочет получить около 300 млн.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас недавно предположил, что “Барсе” хватит 500 млн, чтобы регистрировать новых игроков. В клубе говорят, что может не хватить и 600 млн.

Если просто округлить все цифры, ситуация следующая. Если зарплатный лимит (-144 млн) и зарплатный фонд (560 млн) не изменятся, “Барселоне” нужно заработать 704 млн, чтобы выйти в плюс. При 600 млн “Барселона” будет в минусе и сможет подписывать игроков только при определенных условиях (об этом ниже). Если клуб заработает 800, то сможет потратить на футболистов все 96 млн плюса.

Если “Барселоне” не удастся добрать нужную сумму, она сможет воспользоваться правилом Ла Лиги, введенным из-за потерь, вызванных пандемией COVID-19. Правило 1:4 позволяет клубу тратить 1 евро на четыре заработанных. К примеру, если продаешь футболиста за 10 млн, то можешь инвестировать в свой состав 2.5 млн.

Но если зарплатный лимит клуба соответствует его зарплатному фонду, то можно тратить по соотношению 1:1 – тратить один евро на каждый заработанный. И к этому соотношению стремится “Барселона”. Лапорта надеется, что клубу удастся выйти на этот показатель без продажи половины BLM.

“Барселона” надеется продать де Йонга, Депая, Деста, Умтити, Пьянича, Нету, Брэйтуэйта, Пуча, Тринкао, Мингеса. Пока все они остаются на балансе каталонцев. Клубу предстоит принять ряд сложнейших решений.

Кто-то может возразить, что “Барселона” в своем нынешнем положении должна покрепче затянуть пояса и даже не думать о таких трансферах как Левандовский и Рафинья; что не нужно жертвовать будущими доходами ради сегодняшних целей. А что если проект Хави провалится, “Барселона” не достигнет желаемых спортивных целей, и соответственно не станет привлекательной для новых спонсоров и болельщиков? Лапорта и его команда рискуют. Он может войти в историю как гений, вытащивший клуб из бездны, доставшейся ему от Бартомеу или же он продолжит пагубные начинания экс-президента “Барсы” и ввергнет клуб еще в большую руину.

Никто с определенностью не скажет, что будет дальше. При наилучшем сценарии 13 августа в первой игре Ла Лиги против “Райо Вальекано” на “Spotify Камп Ноу” атаку “Барсы” будут составлять Левандовский, Рафинья и Дембеле. При худшем, Кессье и Кристенсен будут смотреть за матчем с трибун, так как “Барса” просто не сможет их заявить.

В клубе, по сообщениям СМИ, настроены оптимистично. Но мы помним, что было в прошлом году: Лапорта до последнего дня уверял всех, что Лионель Месси останется в “Барселоне”.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine