42 подозрительных трансфера и пузырь на 280 млн: Ювентус под следствием из-за налоговых махинаций

Поражение "Ювентуса" от "Аталанты" в Серии А - не худшая новость для клуба за последние дни. Гораздо печальнее обстоят дела в финансовом секторе.

Ранее сообщалось, что в пятницу офисы "Старой синьоры" в Турине и Милане были обысканы Guardia di Finanza, налоговой полицией.

Как сообщает L’Equipe, дело против "Ювентуса" завели еще в мае, операция носит название "Prisma". Согласно ордеру на обыск, выписанному Туринским судом 24 ноября, клуб подозревается в фальсификации своих балансовых отчетов за 2018-21 годы. В частности, речь идет о фиктивном приросте капитала.

Всего за этот период Guardia di Finanza обнаружила в Серии А 62 сомнительных трансфера, из которых аж 42 приходятся на "Ювентус".

Пьянич против Артура, Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

Помимо клуба как юридического лица дела заведены на президента "Юве" Андреа Аньелли, вице-президента Павела Недведа, экс-спортдира Фабио Паратичи и еще трех бухгалтеров.

Среди операций, которые заинтересовали правоохранителей, выделяется продажа в "Барселону" Миралема Пьянича за 60 млн летом 2020-го, провернутая за пару дней до прибытия в Турин Артура уже за 72 млн.

Прокуратура подозревает, что суммы сделок были в несколько раз завышены. Идея проста: в финансовых документах стоимость игрока распределяется равномерно по сроку его контракта. То есть, если за футболиста платят 50 млн, а он подписывается на 5 лет, то в течение этих пяти лет он "весит" в ведомости по 10 млн. В то же время деньги от продажи записываются в ведомость сразу и целиком.

Аньелли и Недвед, Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Dino Panato

Получается, что, продав в 2020 году Пьянича за 60 млн, "Юве" "пополнил" казну на эту сумму, а на Артура потратил не 72, а 14,4 млн (бразилец подписался на 5 лет).

Также заинтересовали налоговиков и странные обмены в исполнении туринского клуба. Например, в 2021 году Марли Аке был выкуплен у "Марселя" за 8 млн евро, а в обратном направлении за ту же сумму поехал Франко Тонгья. Никаких финансовых движений ни с одной стороны не было, да и сами парни по данным Transfermarkt стоят гораздо дешевле. Зато сделки помогли и "Юве", и "Марселю" подлатать бухгалтерию.

По оценкам финансовой полиции, из 322 млн евро прироста капитала "Ювентуса" за трехлетний период, 280 млн - это результат сомнительных сделок.

Источник утверждает, что на руках у следователей есть данные прослушки, где боссы "Старой синьоры" сами сравнивают клуб с "автомобилем, у которого заглох двигатель". В другом разговоре они упоминают "документ, которого не должно существовать" в контексте вознаграждения Криштиану Роналду.

Криштиану Роналду, Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Claudio Villa

Андреа Аньелли и другие боссы "Ювентуса" пока отмалчиваются и не комментируют обвинения, ссылаясь на тайну следствия. Для них все зависит от количества и качества доказательств у следователей. Тактика "фиктивных сделок" не нова в Серии А - ранее, например, за такое снимали очки с "Кьево". Хуже будет, если дело дойдет до гражданского суда.

С другой стороны, вся эта история дает понять, почему Аньелли так рисковал, форсируя идею Суперлиги. Теперь уже очевидно, что процветание, которое он успешно продавал публике последние годы, было иллюзией, и "Юве" нужны новые, более мощные источники финансирования.