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Сын Зидана стал одноклубником Зозули
Новости третьего испанского дивизиона
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Helios de la Rubia/Real Madrid
Энцо Зидан подписал годичный контракт с "Фуэнлабрадой", которая следующий сезон проведет в третьем испанском дивизионе.
Для 27-летнего сына знаменитого Зизу такое понижение в классе ожидаемо. В прошлом сезоне он сыграл лишь 381 минуту за "Родез", выступающий во французской Лиге 2.
Еще раньше Энцо пробовал силы в "Алавесе", "Лозанне", "Райо Махадонде" и "Авише", но всегда с одинаковым успехом. Уже очевидно, что талант отца он не унаследовал.
/ FICHAJE / Enzo Zidane, calidad al servicio del Fuenla#BienvenidoEnzoZidane— CF Fuenlabrada (@Fuenla) July 18, 2022
Напомним, за "Фуэнлабраду" выступает украинский центрфорвард Роман Зозуля.
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