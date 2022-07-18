Сын Зидана стал одноклубником Зозули

Энцо Зидан подписал годичный контракт с "Фуэнлабрадой", которая следующий сезон проведет в третьем испанском дивизионе.

Для 27-летнего сына знаменитого Зизу такое понижение в классе ожидаемо. В прошлом сезоне он сыграл лишь 381 минуту за "Родез", выступающий во французской Лиге 2.

Еще раньше Энцо пробовал силы в "Алавесе", "Лозанне", "Райо Махадонде" и "Авише", но всегда с одинаковым успехом. Уже очевидно, что талант отца он не унаследовал.

/ FICHAJE / Enzo Zidane, calidad al servicio del Fuenla#BienvenidoEnzoZidane — CF Fuenlabrada (@Fuenla) July 18, 2022

Напомним, за "Фуэнлабраду" выступает украинский центрфорвард Роман Зозуля.