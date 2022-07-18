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Сын Зидана стал одноклубником Зозули

Испания
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Новости третьего испанского дивизиона

Сын Зидана стал одноклубником Зозули

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Helios de la Rubia/Real Madrid

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Энцо Зидан подписал годичный контракт с "Фуэнлабрадой", которая следующий сезон проведет в третьем испанском дивизионе.

Для 27-летнего сына знаменитого Зизу такое понижение в классе ожидаемо. В прошлом сезоне он сыграл лишь 381 минуту за "Родез", выступающий во французской Лиге 2.

Еще раньше Энцо пробовал силы в "Алавесе", "Лозанне", "Райо Махадонде" и "Авише", но всегда с одинаковым успехом. Уже очевидно, что талант отца он не унаследовал.

Напомним, за "Фуэнлабраду" выступает украинский центрфорвард Роман Зозуля.

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В статье: Энцо Зидан Фуэнлабрада
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