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Обамеянг: Уровень мастерства Левандовского поражает, я всегда получал удовольствие от игры с ним
Нападающие снова будут играть вместе
Фото: https://twitter.com/FCBarcelona
Форвард "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг поделился ожиданиями от совместной игры с Робертом Левандовским в каталонском клубе:
"Мы стали опытнее и способны выступить еще лучше, чем прежде. Я уверен, мы оба постараемся превзойти те показатели. "Барселона" сможет бороться за трофеи, учитывая всех ее прекрасных нападающих.
Уровень мастерства Левандовского поражает, я всегда получал удовольствие от совместной игры с ним", – заявил Обамеянг.
Ранее форварды вместе выступали за дортмундскую "Боруссию", и в сезоне-2013/14 на двоих забили 44 мяча.
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