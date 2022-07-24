Обамеянг: Уровень мастерства Левандовского поражает, я всегда получал удовольствие от игры с ним

Форвард "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг поделился ожиданиями от совместной игры с Робертом Левандовским в каталонском клубе:

"Мы стали опытнее и способны выступить еще лучше, чем прежде. Я уверен, мы оба постараемся превзойти те показатели. "Барселона" сможет бороться за трофеи, учитывая всех ее прекрасных нападающих.

Уровень мастерства Левандовского поражает, я всегда получал удовольствие от совместной игры с ним", – заявил Обамеянг.