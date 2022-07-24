  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Обамеянг: Уровень мастерства Левандовского поражает, я всегда получал удовольствие от игры с ним
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Обамеянг: Уровень мастерства Левандовского поражает, я всегда получал удовольствие от игры с ним

Испания
(1 голосов)

Нападающие снова будут играть вместе

Обамеянг: Уровень мастерства Левандовского поражает, я всегда получал удовольствие от игры с ним

Фото: https://twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Форвард "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг поделился ожиданиями от совместной игры с Робертом Левандовским в каталонском клубе:

"Мы стали опытнее и способны выступить еще лучше, чем прежде. Я уверен, мы оба постараемся превзойти те показатели. "Барселона" сможет бороться за трофеи, учитывая всех ее прекрасных нападающих.

Уровень мастерства Левандовского поражает, я всегда получал удовольствие от совместной игры с ним", – заявил Обамеянг.

Ранее форварды вместе выступали за дортмундскую "Боруссию", и в сезоне-2013/14 на двоих забили 44 мяча.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберт Левандовский Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде