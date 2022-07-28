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Кунде о трансфере: Хави сыграл важную роль в переходе. Думаю, мы одинаково смотрим на футбол
Лапорта в ноябре подписал хорошего переговорщика
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Защитник Жюль Кунде прокомментировал переход из "Севильи" в "Барселону" клубному медиа. "Я перехожу в великий клуб с великими футболистами", – сказал француз.
"Хави сыграл важную роль в моем трансфере. Я несколько раз с ним разговаривал и был воодушевлен его речами. Думаю, мы одинаково смотрим на футбол.
Я хочу сделать все, чтобы получить как можно больше игрового времени. Хочу хорошо влиться в команду и играть ведущую роль.
Я хочу выиграть все. Конечно, у меня есть определенные цели, но я ни в чем себя не хочу ограничивать. Мне хочется развиваться как можно быстрее и узнавать новое, поскольку я перехожу в великий клуб с великими футболистами, многие из которых завоевали множество трофеев. Я буду прислушиваться к ним и делать все, что от меня зависит", – сказал Кунде в интервью клубным медиа.
Сумма трансфера Жюля не разглашается. Сообщалось, что "Челси" предложил за защитника 55 миллионов фунтов, что устраивало "Севилью".
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