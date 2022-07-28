  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Кунде о трансфере: Хави сыграл важную роль в переходе. Думаю, мы одинаково смотрим на футбол
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кунде о трансфере: Хави сыграл важную роль в переходе. Думаю, мы одинаково смотрим на футбол

Испания
(2 голосов)

Лапорта в ноябре подписал хорошего переговорщика

Кунде о трансфере: Хави сыграл важную роль в переходе. Думаю, мы одинаково смотрим на футбол

Фото: скриншот

Новина українською

Защитник Жюль Кунде прокомментировал переход из "Севильи" в "Барселону" клубному медиа. "Я перехожу в великий клуб с великими футболистами", – сказал француз.

"Хави сыграл важную роль в моем трансфере. Я несколько раз с ним разговаривал и был воодушевлен его речами. Думаю, мы одинаково смотрим на футбол.

Я хочу сделать все, чтобы получить как можно больше игрового времени. Хочу хорошо влиться в команду и играть ведущую роль.

Я хочу выиграть все. Конечно, у меня есть определенные цели, но я ни в чем себя не хочу ограничивать. Мне хочется развиваться как можно быстрее и узнавать новое, поскольку я перехожу в великий клуб с великими футболистами, многие из которых завоевали множество трофеев. Я буду прислушиваться к ним и делать все, что от меня зависит", – сказал Кунде в интервью клубным медиа.

Сумма трансфера Жюля не разглашается. Сообщалось, что "Челси" предложил за защитника 55 миллионов фунтов, что устраивало "Севилью".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Хави Севилья Жюль Кунде
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
mundodeportivo.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде