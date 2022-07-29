Лапорта: Мы сделаем всё возможное, чтобы де Йонг остался, и надеемся, что он тоже

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о будущем полузащитника Френки де Йонга. "Очевидно, что у нас сейчас новая шкала зарплат", – приводит его слова Diario Sport.

"Мы сделаем все возможное, чтобы он остался, и надеемся, что игрок тоже сделает все возможное, чтобы остаться. Мы все должны приложить усилия.

Придя в клуб, мы обнаружили, что зарплатный фонд раздут на 40 процентов. Очевидно, что сейчас у нас новая шкала зарплат, и зарплаты всех игроков должны в нее вписываться.

Де Йонг хочет остаться, и мы хотим, чтобы он остался. Это самое главное", – сказал Жоан Лапорта.