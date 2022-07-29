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Лапорта: Мы сделаем всё возможное, чтобы де Йонг остался, и надеемся, что он тоже
Это издевательство?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о будущем полузащитника Френки де Йонга. "Очевидно, что у нас сейчас новая шкала зарплат", – приводит его слова Diario Sport.
"Мы сделаем все возможное, чтобы он остался, и надеемся, что игрок тоже сделает все возможное, чтобы остаться. Мы все должны приложить усилия.
Придя в клуб, мы обнаружили, что зарплатный фонд раздут на 40 процентов. Очевидно, что сейчас у нас новая шкала зарплат, и зарплаты всех игроков должны в нее вписываться.
Де Йонг хочет остаться, и мы хотим, чтобы он остался. Это самое главное", – сказал Жоан Лапорта.
Напомним, что "Барселона" контактировала с "МЮ" по поводу продажи Де Йонга. Футболист не хочет покидать клуб, но чтобы остаться, нидерландец будет вынужден пойти на понижение зарплаты на 40-50%.
Если игрок не пойдет на понижение, у клуба будут проблемы с регистрацией новичков – Роберта Левандовского и Жюля Кунде.
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