Ювентус в следующие несколько дней сделает официальное предложение по Депаю

Туринский "Ювентус" в следующие несколько дней пришлет официальное предложение "Барселоне" на счет трансфера нападающего Мемфиса Депая. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Нидерландец и "старая сеньора" уже близки к согласованию устной договоренности о личных условиях. Эти переговоры находятся на ключевых этапах.

Как только контракт Мемфиса с "Ювентусом" будет подписан, Депай расторгнет текущее соглашение с "Барселоной".

Напомним, что нидерландец присоединился к "блаугране" летом прошлого года на правах свободного агента, подписав контракт на два сезона. Ранее сообщалось, что Хави не рассчитывает на Мемфиса, а клуб ищет способы продать его.