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Ювентус в следующие несколько дней сделает официальное предложение по Депаю
В настоящее время ведутся устные переговоры
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Туринский "Ювентус" в следующие несколько дней пришлет официальное предложение "Барселоне" на счет трансфера нападающего Мемфиса Депая. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Нидерландец и "старая сеньора" уже близки к согласованию устной договоренности о личных условиях. Эти переговоры находятся на ключевых этапах.
Как только контракт Мемфиса с "Ювентусом" будет подписан, Депай расторгнет текущее соглашение с "Барселоной".
Напомним, что нидерландец присоединился к "блаугране" летом прошлого года на правах свободного агента, подписав контракт на два сезона. Ранее сообщалось, что Хави не рассчитывает на Мемфиса, а клуб ищет способы продать его.
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