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Ювентус в следующие несколько дней сделает официальное предложение по Депаю

Испания
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В настоящее время ведутся устные переговоры

Ювентус в следующие несколько дней сделает официальное предложение по Депаю

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Туринский "Ювентус" в следующие несколько дней пришлет официальное предложение "Барселоне" на счет трансфера нападающего Мемфиса Депая. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Нидерландец и "старая сеньора" уже близки к согласованию устной договоренности о личных условиях. Эти переговоры находятся на ключевых этапах.

Как только контракт Мемфиса с "Ювентусом" будет подписан, Депай расторгнет текущее соглашение с "Барселоной".

Напомним, что нидерландец присоединился к "блаугране" летом прошлого года на правах свободного агента, подписав контракт на два сезона. Ранее сообщалось, что Хави не рассчитывает на Мемфиса, а клуб ищет способы продать его.

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В статье: Ювентус (Турин) Барселона Мемфис Депай
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Источник:
Fabrizio Romano

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